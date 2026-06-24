Νίκος Αναστασιάδης: Απέχει οικειοθελώς από τα συλλογικά όργανα του ΔΗΣΥ «μέχρι να λάμψει η αλήθεια»

Την πρόθεσή του να απέχει από τις συνεδρίες των συλλογικών οργάνων του Δημοκρατικού Συναγερμού γνωστοποίησε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Επίτιμος Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Νίκος Αναστασιάδης, μέχρι, όπως αναφέρει, «να λάμψει η αλήθεια» για όσα του αποδίδονται.

Με γραπτή του δήλωση, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Επίτιμος Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Νίκος Αναστασιάδης, ανακοίνωσε ότι επικοινώνησε με την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, εκφράζοντάς της την πρόθεσή του να απέχει από τις συνεδρίες των συλλογικών οργάνων του κόμματος.

Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, η απόφασή του ισχύει «μέχρι να λάμψει η αλήθεια για όσα μου αποδίδονται».

Ο κ. Αναστασιάδης σημειώνει επίσης ότι «δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να πιστέψει ότι μπορεί να πληγεί το κόμμα», του οποίου υπήρξε συνιδρυτής και το οποίο, όπως αναφέρει, υπηρέτησε με αφοσίωση τα τελευταία 50 χρόνια.

Αυτούσια η γραπτή δήλωση

«Επικοινώνησα σήμερα με την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, κα Αννίτα Δημητρίου, προς την οποία εξέφρασα την πρόθεση μου να απέχω από τις συνεδρίες των συλλογικών οργάνων του κόμματος, μέχρι να λάμψει η αλήθεια για όσα μου αποδίδονται.

Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να πιστέψει ότι μπορεί να πλήξει το κόμμα, του οποίου υπήρξα συνιδρυτής και υπηρέτησα με αφοσίωση τα τελευταία 50 χρόνια.