Η Κυπριακή Ομοσπονδία Wushu Kung Fu συμμετέχει στη διοργάνωση του προγράμματος «China-Cyprus Sports and Cultural Exchange in Cyprus»

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Wushu Kung Fu ανακοινώνει τη διοργάνωση του προγράμματος “China-Cyprus Sports and Cultural Exchange in Cyprus”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου 2026 στη Λευκωσία.

Το πρόγραμμα διοργανώνεται από την Academy for International Business Officials (AIBO), την Κυπριακή Ομοσπονδία Wushu Kung Fu και το Ινστιτούτο Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με στόχο την προώθηση της κινεζικής πολεμικής κουλτούρας και την ενίσχυση των διμερών πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ Κύπρου και Κίνας στον τομέα του Wushu.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σε βάθος τη φιλοσοφία, τις αξίες και την πρακτική του Wushu, μιας σημαντικής πτυχής της κινεζικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εκπαίδευση στοχεύει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το Wushu συμβάλλει στην ενίσχυση της σωματικής και ψυχικής υγείας, της αυτοπεποίθησης και της αυτογνωσίας.

Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 09:00 έως τις 12:00 και από τις 14:00 έως τις 17:00, με μεσημεριανό διάλειμμα από τις 12:00 έως τις 14:00.

Το πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Λεωφόρο Πανεπιστημίου, Αγλαντζιά, Λευκωσία.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τρεις καταξιωμένοι προπονητές από την Κίνα, η κα Liang Xiaokui, κος Wei Xin και ο κος Chen Hongxing με σημαντική εμπειρία και διακρίσεις σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μεταφορά τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πολιτιστικής γνώσης στους συμμετέχοντες.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Wushu Kung Fu εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για τη συμμετοχή της σε μια πρωτοβουλία που ενισχύει τους δεσμούς φιλίας, συνεργασίας και πολιτιστικής ανταλλαγής μεταξύ Κύπρου και Κίνας, προβάλλοντας παράλληλα το Wushu ως μέσο άθλησης, παιδείας και προσωπικής ανάπτυξης.