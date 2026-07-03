Η VTTI Cyprus ενισχύει τη συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη νέα γενιά επιστημόνων

Επενδύοντας διαχρονικά στη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη βιομηχανία και στη στήριξη της νέας γενιάς επιστημόνων, η VTTI Cyprus υλοποιεί πρωτοβουλίες που φέρνουν τους φοιτητές πιο κοντά στο εργασιακό περιβάλλον, δημιουργώντας ουσιαστικές ευκαιρίες μάθησης, ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης.

Σε αυτό το πλαίσιο δράσης, η εταιρεία προχώρησε, στις 17 και 23 Ιουνίου 2026, στη βράβευση τριών αριστούχων φοιτητών και φοιτητριών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), από τμήματα που συνδέονται άμεσα με τον κλάδο δραστηριοποίησής της. Με την πρωτοβουλία αυτή αναγνωρίζει την ακαδημαϊκή τους αριστεία και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να γεφυρώνει τη θεωρητική γνώση με την εφαρμογή στην πράξη, συμβάλλοντας στην προετοιμασία των νέων για την αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, βραβεύτηκαν οι:

Ιωάννου Έλενα – Τμήμα Χημικών Μηχανικών

– Τμήμα Χημικών Μηχανικών Μαυρή Πέτρος – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

– Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών Στυλιανίδου Λουίζα – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Η κ. Αργυρώ Αριστείδου βραβεύει τους αριστούχους φοιτητές και φοιτήτριες

Παράλληλα, η εταιρεία φιλοξενεί τακτικά φοιτητές στις εγκαταστάσεις της, προσφέροντας εκπαιδευτικές επισκέψεις και εξειδικευμένες ξεναγήσεις, που τους επιτρέπουν να γνωρίσουν από κοντά τις σύγχρονες ενεργειακές υποδομές και τις διαδικασίες λειτουργίας τους. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η επίσκεψη φοιτητών του Τμήματος Χημικής Μηχανικής του ΤΕΠΑΚ, σε συνεργασία με τη Λέκτορα κ. Νίκολα Ευριπίδου. Επιπλέον, προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης, ενώ συμμετέχει ενεργά σε εκδηλώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού και εκθέσεις καριέρας, ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ πανεπιστημίων και αγοράς εργασίας, συμβάλλοντας στην ομαλότερη μετάβαση των αποφοίτων στον επαγγελματικό στίβο.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής της VTTI Cyprus, κ. Θάνος Πατρίκης, ανέφερε: «Η ανάπτυξη των ανθρώπων αποτελεί βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας μας. Πιστεύουμε ότι η στενή συνεργασία με τα πανεπιστήμια δημιουργεί αξία τόσο για τους φοιτητές όσο και για τη βιομηχανία συνολικά. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως οι βραβεύσεις, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, η πρακτική άσκηση και η συμμετοχή μας σε δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης, επενδύουμε στη γνώση, την καινοτομία και τη νέα γενιά επιστημόνων και μηχανικών που θα διαμορφώσουν το μέλλον του κλάδου».