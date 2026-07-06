Ξεκίνα τα όνειρά σου κάνοντας level up στην Eurobank

Από το σχολείο στο πανεπιστήμιο και από την εκπαίδευση στην επαγγελματική καταξίωση, κάθε νέο βήμα απαιτεί σωστό προγραμματισμό και την κατάλληλη στήριξη. Με το Δάνειο Σπουδών Μόρφωση, η Eurobank δίνει τη δυνατότητα στους νέους να επενδύσουν στο μέλλον τους με μεγαλύτερη άνεση, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών αναγκών σε κάθε στάδιο της ακαδημαϊκής τους διαδρομής.

Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της Eurobank βρίσκεται η ανάπτυξη σύγχρονων τραπεζικών λύσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών. Μέσα από ευέλικτα χαρακτηριστικά και προσαρμοσμένους όρους χρηματοδότησης, το Δάνειο Σπουδών Μόρφωση προσφέρει την απαραίτητη οικονομική υποστήριξη, ώστε μαθητές και φοιτητές να επικεντρωθούν στους στόχους και τις φιλοδοξίες τους.

Το δάνειο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών αναγκών, από σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μέχρι την απόκτηση επαγγελματικών τίτλων, τη φοίτηση σε ιδιωτικά σχολεία και τη συμμετοχή σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Παράλληλα, μπορεί να αξιοποιηθεί για την κάλυψη σημαντικών εξόδων που συνοδεύουν τη φοιτητική ζωή, όπως ενοίκιο, διατροφή, μετακινήσεις και άλλα καθημερινά έξοδα.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Δανείου Σπουδών Μόρφωση είναι η ευελιξία που προσφέρει. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, ενώ υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης του δανείου είτε με είτε χωρίς υποθήκη, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.

Εξίσου ευνοϊκοί είναι και οι όροι αποπληρωμής. Η διάρκεια μπορεί να φθάσει έως και τα 10 χρόνια για δάνεια χωρίς υποθήκη και έως τα 15 χρόνια για ενυπόθηκα δάνεια. Επιπρόσθετα, παρέχεται περίοδος χάριτος έως πέντε χρόνια, κατά τη διάρκεια της οποίας καταβάλλονται μόνο οι τόκοι, επιτρέποντας στους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους πριν ξεκινήσει η αποπληρωμή του κεφαλαίου.

Η στήριξη της Eurobank προς τη νέα γενιά δεν περιορίζεται μόνο στη χρηματοδότηση των σπουδών. Μέσα από τον λογαριασμό My Account 18-25, η τράπεζα προσφέρει μια ολοκληρωμένη τραπεζική εμπειρία σχεδιασμένη αποκλειστικά για νέους ηλικίας 18 έως 25 ετών, οι οποίοι αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία, ευελιξία και αυτονομία στην καθημερινότητά τους.

Ο λογαριασμός διατίθεται χωρίς έξοδα τήρησης και περιλαμβάνει δωρεάν ετήσια συνδρομή κάρτας, προσφέροντας άμεση εξοικονόμηση στους κατόχους του. Παράλληλα, παρέχει δωρεάν μετατροπή συναλλάγματος για αγορές σε ξένο νόμισμα έως €1.000 μηνιαίως, καθώς και δωρεάν αναλήψεις μετρητών σε ευρώ από ΑΤΜ.

Οι κάτοχοι του My Account 18-25 επωφελούνται επίσης από επιστροφή χρημάτων μέσω του προγράμματος €πιστροφή για αγορές σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στην Κύπρο και την Ελλάδα, ενώ έχουν τη δυνατότητα επιλογής ορίου υπερανάληψης με προνομιακό επιτόκιο.

Το πακέτο συμπληρώνεται με πρόσθετα προνόμια που ενισχύουν την καθημερινότητα των νέων, όπως δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια και δωρεάν πρώτο μηνιαίο ασφάλιστρο έως €100 με την αγορά επενδυτικού ασφαλιστικού σχεδίου από την ERB Cyprialife.

Με το Δάνειο Σπουδών Μόρφωση και τον λογαριασμό My Account 18-25, η Eurobank προσφέρει στους νέους τα κατάλληλα εργαλεία για να κάνουν το επόμενο βήμα με περισσότερη σιγουριά, να αποκτήσουν μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία και να επικεντρωθούν σε όσα πραγματικά έχουν σημασία, την εκπαίδευση, την εξέλιξη και την πραγματοποίηση των ονείρων τους.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις των προϊόντων, είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση:

https://www.eurobank.cy/el/personal/levelup