Η Lidl Κύπρου φέρνει την «Ισότητα στην Πράξη»

Στη Lidl Κύπρου, η ισότητα και η συμπερίληψη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής εργασιακής εμπειρίας. Με στόχο να ενισχύσει τον διάλογο γύρω από ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα στον χώρο εργασίας, η εταιρεία παρουσιάζει τη νέα σειρά βίντεο «Ισότητα στην Πράξη», σε συνέχεια της Πολιτικής Ίσης Μεταχείρισης που εφαρμόζει για τη διασφάλιση ενός περιβάλλοντος σεβασμού, ασφάλειας και ίσων ευκαιριών για όλους και όλες.

Η σειρά αποτελείται από τέσσερα επεισόδια που εστιάζουν σε θέματα ηλικιακής συμπερίληψης, αναγκών φροντίδας στο σπίτι, σεξουαλικού προσανατολισμού και φυλετικών διακρίσεων. Μέσα από καθημερινές και οικείες καταστάσεις, αναδεικνύει συμπεριφορές και στερεότυπα που συχνά περνούν απαρατήρητα, αλλά μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την εμπειρία των ανθρώπων στον εργασιακό χώρο.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων της Lidl Κύπρου για την προώθηση μιας κουλτούρας αποδοχής, σεβασμού και ίσων ευκαιριών. Ως ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Κύπρο, η εταιρεία φιλοδοξεί μέσα από τη σειρά «Ισότητα στην Πράξη» να συμβάλει στον ευρύτερο διάλογο γύρω από τη συμπερίληψη και να ευαισθητοποιήσει συνολικά την αγορά εργασίας. Στόχος είναι το περιεχόμενο της σειράς να αποτελέσει αφορμή για προβληματισμό και θετική αλλαγή, όχι μόνο για τους ανθρώπους της Lidl Κύπρου, αλλά για κάθε οργανισμό που επιδιώκει να δημιουργήσει ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για όλους. Μια κουλτούρα που εκφράζεται τόσο μέσα από τις εσωτερικές πολιτικές και πρακτικές της εταιρείας όσο και μέσα από πρωτοβουλίες με κοινωνικό αντίκτυπο, όπως η συμμετοχή της ως Περήφανος Χορηγός στο Cyprus Pride 2026.

Η Σοφία Ουζουνίδου, Chief People Officer της Lidl Κύπρου, δήλωσε:

«Στη Lidl Κύπρου πιστεύουμε ότι η ισότητα και η συμπερίληψη δεν είναι έννοιες που περιορίζονται σε πολιτικές και διαδικασίες. Αποτελούν μέρος της καθημερινής μας κουλτούρας και αποτυπώνονται στον τρόπο που συνεργαζόμαστε, εξελισσόμαστε και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Η σειρά “Ισότητα στην Πράξη” δημιουργήθηκε για να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα στον εργασιακό χώρο και να υπενθυμίσει ότι ο σεβασμός ξεκινά από τις μικρές καθημερινές μας συμπεριφορές.»

Για τη Lidl Κύπρου, η ουσιαστική φροντίδα των ανθρώπων της είναι ολιστική: ξεκινά από τη δημιουργία ενός ασφαλούς, συμπεριληπτικού περιβάλλοντος και επισφραγίζεται με την έμπρακτη οικονομική τους εξασφάλιση.

Αποδεικνύοντας τη θέση της ως κορυφαίος εργοδότης επιλογής, η εταιρεία προσφέρει έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς εισαγωγικούς μικτούς μισθούς πλήρους απασχόλησης στην αγορά, ύψους 1.220€, 14 μισθούς τον χρόνο, ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, vouchers δύο φορές ετησίως, καθώς και επιπλέον παροχές γονεϊκότητας, ενώ παράλληλα επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη και εξέλιξη των ανθρώπων της.

Με τη σειρά «Ισότητα στην Πράξη», η Lidl Κύπρου επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να καλλιεργεί ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η διαφορετικότητα γίνεται δύναμη, ο σεβασμός καθημερινή πρακτική και η συμπερίληψη υπόθεση όλων.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη σειρά των βίντεο εδώ.

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