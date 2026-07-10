Το Πανεπιστήμιο Frederick κορυφαίο στην Κύπρο στη διεθνή κατάταξη THE Sustainability Impact Ratings για τέταρτη συνεχή χρονιά

Το Πανεπιστήμιο Frederick αναδείχθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά στην κορυφαία θέση στην Κύπρο στην κατάταξη Sustainability Impact Ratings του διεθνούς κύρους οργανισμού Times Higher Education. Στην έκδοση του 2026, που ανακοινώθηκε πρόσφατα, συγκαταλέγεται στα τρία κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και Κύπρο που κατατάχθηκαν στην υψηλότερη θέση στη γενική κατάταξη, και συγκεκριμένα στα 301–400 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, αποτελώντας το μοναδικό μη κρατικό πανεπιστήμιο που επιτυγχάνει αυτή τη διάκριση.

Στην ίδια κατάταξη, το Πανεπιστήμιο Frederick συμπεριλαμβάνεται στα καλύτερα 100–200 Πανεπιστήμια παγκοσμίως στους εξής επιμέρους Στόχους:

Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση

Στόχος 7: Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια

Στόχος 10: Μείωση των Ανισοτήτων

Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους

Η διάκριση αυτή υπογραμμίζει τον ισχυρό αντίκτυπο που έχει διεθνώς μέσα από την έρευνα, τη διδασκαλία, τις πολιτικές και τη διασύνδεσή του με την κοινωνία και αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη δέσμευση του Πανεπιστημίου στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.

Η κατάταξη Times Higher Education Sustainability Impact Ratings αποτελεί το μοναδικό παγκόσμιο σύστημα αξιολόγησης που κατατάσσει τα πανεπιστήμια με βάση τη συμβολή τους προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οι Στόχοι αποτελούν μια παγκόσμια έκκληση για δράση απέναντι στη φτώχεια και τις ανισότητες, υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και της διασφάλισης συνθηκών ευημερίας για όλους.

Τα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν, αξιολογούνται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

Έρευνα : Ερευνητικό έργο σχετικό με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και μετρήσιμο μέσα από δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά.

Ερευνητικό έργο σχετικό με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και μετρήσιμο μέσα από δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Διδασκαλία : Ενσωμάτωση των Στόχων στα προγράμματα σπουδών και υποστήριξη των φοιτητών και φοιτητριών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επίλυση παγκόσμιων προκλήσεων.

Ενσωμάτωση των Στόχων στα προγράμματα σπουδών και υποστήριξη των φοιτητών και φοιτητριών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επίλυση παγκόσμιων προκλήσεων. Διακυβέρνηση : Πολιτικές, δράσεις και στρατηγικές εσωτερικής διακυβέρνησης, εναρμονισμένες με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Πολιτικές, δράσεις και στρατηγικές εσωτερικής διακυβέρνησης, εναρμονισμένες με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Διασύνδεση με την κοινωνία: Συνεργασία με τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς κοινότητες.

Η κ. Νατάσσα Φρειδερίκου, Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που το Πανεπιστήμιο Frederick διατηρεί και φέτος τη θέση του για τέταρτη συνεχή χρονιά ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο στην Κύπρο σε μια από τις σημαντικότερες διεθνείς κατατάξεις για τη συμβολή των Πανεπιστημίων στη βιώσιμη ανάπτυξη. Διακρίσεις όπως αυτή μας υπενθυμίζουν την ευθύνη μας να συνεχίσουμε να δημιουργούμε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, στον τόπο μας και στον κόσμο. Ευχαριστώ θερμά ολόκληρη την πανεπιστημιακή μας κοινότητα για την αφοσίωση και τη συλλογική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της συνεισφοράς του Πανεπιστημίου σε ένα πιο βιώσιμο και δίκαιο μέλλον, μέσα από τις ακαδημαϊκές του δραστηριότητες και τον θεσμικό του ρόλο, και μάς δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση να συνεχίσουμε με στρατηγική συνέπεια και συστηματική δουλειά την πορεία μας».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, πρόσθεσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η διαχρονική μας συμβολή στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης αναγνωρίζεται μέσα από τα Times Higher Education Sustainability Impact Ratings. Οι εξαιρετικές μας επιδόσεις στον Στόχο της Ποιοτικής Εκπαίδευσης επιβεβαιώνουν, παράλληλα, τον ενεργό μας ρόλο στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να λειτουργήσουν ως πραγματικοί φορείς αλλαγής. Αυτή η επιτυχία δεν είναι καθόλου τυχαία. Για το Πανεπιστήμιό μας, η βιωσιμότητα δεν αποτελεί απλώς μια θεωρητική διακήρυξη, αλλά μια στρατηγική προτεραιότητα που καθοδηγεί τη λειτουργία, την έρευνα και την εκπαιδευτική μας αποστολή. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς το γεγονός ότι μεταξύ των επίτιμων διδακτόρων μας συγκαταλέγεται ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο διακεκριμένος καθηγητής Jeffrey D. Sachs, και η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου έχει διοριστεί Συμπρόεδρος του Κυπριακού Δικτύου για την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο».

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι μέλος του Δικτύου Λύσεων για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDSN) και ιδρυτικό μέλος του εθνικού δικτύου SDSN Cyprus, που αποσκοπεί στη συνεργασία με φορείς από όλους τους τομείς της κοινωνίας, με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων της Κύπρου ως προς την υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Στη φετινή κατάταξη των THE Sustainability Impact Ratings αξιολογήθηκαν 1646 ιδρύματα από όλο τον κόσμο, που επιδιώκουν να αναδείξουν τις επιδόσεις τους και τη δέσμευσή τους σε σχέση με την υιοθέτηση των αρχών της αειφορίας και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.