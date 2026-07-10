Η επόμενη κίνηση της Αννίτας: Στο «Shadow Cabinet» του ΔΗΣΥ ο Πόλυς Κουρουσίδης - Αναλαμβάνει και ρόλο ειδικού συμβούλου

H πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου συνεχίζει την αξιοποίηση στελεχών και υποψηφίων που συμμετείχαν στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, στο πλαίσιο της προσπάθειας για περαιτέρω συσπείρωση και ενίσχυση του κόμματος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πόλυς Κουρουσίδης εντάσσεται στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου («Shadow Cabinet»), αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του "Π", η πρόεδρος του ΔΗΣΥ θα ανακοινώσει εντός της ημέρας την ένταξη του κ. Κουρουσίδη στην ομάδα του "Shadow Cabinet" του κόμματος, ενώ παράλληλα θα διοριστεί και ως ειδικός σύμβουλος για τη στεγαστική πολιτική με στόχο τον καταρτισμό καινοτόμων προτάσεων για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πόλυς Κουρουσίδης διεκδίκησε έδρα στη Βουλή με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Μάλιστα τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν πληροφορίες ότι έγινε κρούση προς τον ίδιο για να ενταχθεί στο κυβερνητικό σχήμα του Νίκου Χριστοδουλίδη αλλά έδωσε αρνητική απάντηση.