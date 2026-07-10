Ο Πηλακούτας αναλαμβάνει την αντιπροσωπεία της GEELY στην Κύπρο

Ο Χαράλαμπος Πηλακούτας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την κινέζικη ηγετική αυτοκινητοβιομηχανία GEELY και την ανάληψη της αντιπροσωπείας της μάρκας στην κυπριακή αγορά.

Η νέα συνεργασία αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη διαχρονική πορεία εξέλιξης της Οικογένειας Πηλακούτα που για σχεδόν έναν αιώνα υπηρετεί την κυπριακή αγορά αυτοκινήτου με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Από το 1932 και για τέσσερις γενιές μέχρι σήμερα, η οικογένεια έχει συνδέσει το όνομά της με κορυφαία διεθνή brands, υψηλά πρότυπα εξυπηρέτησης και σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία και την εμπιστοσύνη του πελάτη.

Η GEELY είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κατασκευαστές αυτοκινήτων διεθνώς, με ισχυρή παρουσία και δραστηριότητα σε περισσότερες από 80 χώρες. Με αφετηρία το 1986, εξελίχθηκε σε έναν παγκόσμιο όμιλο αυτοκίνησης, επενδύοντας συστηματικά στη δημιουργία αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in hybrid, SUV και Sedan οχημάτων υψηλών προδιαγραφών, που συνδυάζουν σύγχρονο σχεδιασμό, τεχνολογία αιχμής, ασφάλεια, άνεση, προηγμένη μηχανολογική προσέγγιση και εξαιρετική σχέση αξίας προς τιμή.

Μέσα από εκτεταμένη έρευνα και ανάπτυξη, επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση, τη συνδεσιμότητα και τις έξυπνες τεχνολογίες οχημάτων, η GEELY πρωταγωνιστεί στο μέλλον της βιώσιμης κινητικότητας. Αξίζει να σημειωθεί πως, για πέντε συνεχόμενα χρόνια, η GEELY είναι ο πρωταθλητής πωλήσεων ανάμεσα στα κινέζικα brands αυτοκινήτων.

Με αφορμή τη νέα αντιπροσωπεία, ο κ. Χαράλαμπος Πηλακούτας, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη GEELY αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο της Οικογενειας Πηλακούτα. Επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας επιλογή να εξελισσόμαστε διαρκώς, παρακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις και τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Η GEELY είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη αυτοκινητοβιομηχανία, με ξεκάθαρη έμφαση στην τεχνολογία, την ποιότητα και τη βιώσιμη κινητικότητα. Είμαστε βέβαιοι ότι τα μοντέλα της θα κερδίσουν την εμπιστοσύνη των κύπριων οδηγών και θα προσφέρουν μια νέα, αξιόπιστη και ανταγωνιστική επιλογή στην αγορά αυτοκινήτου στο νησί μας».

Η GEELY παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων αυτοκίνησης, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πώλησης και after-sales υποστήριξης, καθώς και συνεχή επένδυση στην εμπειρία του πελάτη.

Η νέα εποχή της GEELY στην Κύπρο ξεκινά, με τη συνεργασία,το κύρος και την εγγύηση του Χαρ. Πηλακούτα.