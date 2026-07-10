Στόχος του Πεκίνου η προσέλκυση 190 εκατ. τουριστών μέχρι το 2030

Η Κίνα στοχεύει να προσελκύσει 190 εκατομμύρια εισερχόμενες τουριστικές επισκέψεις μέχρι το 2030, σύμφωνα με το νέο πενταετές τουριστικό αναπτυξιακό πλάνο, σηματοδοτώντας τις διευρυμένες προσπάθειες του Πεκίνου για την προσέλκυση ξένων επισκεπτών, καθώς επιδιώκει την αύξηση της κατανάλωσης, αλλά και την εμβάθυνση των διεθνών ανταλλαγών.

Το αναφερόμενο πλάνο δράσης έχει εγκριθεί από το Κρατικό Συμβούλιο, με στόχο η εισερχόμενη τουριστική δαπάνη να ξεπεράσει τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 131,23 δισεκατομμύρια ευρώ) ετησίως μέχρι το 2030.

Παράλληλα, το Πεκίνο καλεί για την προσφορά ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών, αλλά και για μία πιο ισχυρή παγκόσμια παρουσία της κινεζικής τουριστικής βιομηχανίας.

Προκειμένου να εξυπηρετηθεί καλύτερα η επίτευξη των παραπάνω στόχων, το Πεκίνο θα βελτιώσει περαιτέρω την προσφορά υπηρεσιών για τους εισερχόμενους τουριστικούς επισκέπτες, μέσω των ταξιδιών τους σε όλη την κινεζική επικράτεια.

Το ίδιο πλάνο καλεί για τη διεύρυνση του προγράμματος επισκέψεων στην Κίνα χωρίς την υποχρέωση της έκδοσης βίζας, για την αύξηση των αεροπορικών και σιδηροδρομικών ταξιδιωτικών διασυνδέσεων, παράλληλα με την παροχή διευκολύνσεων για τις πληρωμές, τις μεταφορές, τις επικοινωνίες, την προσφορά υπηρεσιών τουριστικής φιλοξενίας, αλλά και την βελτίωση των διαδικασιών επιστροφής φόρου.

Παράλληλα, θα εξελιχθεί περαιτέρω και η προσφορά μεταφραστικών υπηρεσιών, μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης των ξεναγών, αλλά και της διεύρυνσης της χρήσης μεταφραστικών συσκευών μέσω της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Πηγή: ΚΥΠΕ