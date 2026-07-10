Συνεχίζεται η σύγκρουση για τη Ραουνά: Ο Λετυμπιώτης βάζει στο στόχαστρο τον Κουλλά και καλεί την Αννίτα να τοποθετηθεί

Έκπληξη για το λεκτικό του εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΣΥ Ονούφριου Κουλλά για το θέμα που προέκυψε μετά την απόρριψη από τη Βουλή του αιτήματος της Κυβέρνησης για εξάμηνη παράταση της θητείας της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένας Ραουνά, εκφράζει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, τονίζοντας ότι το λεκτικό «δεν συνάδει με την ιστορία και την ευθύνη μιας παράταξης όπως ο Δημοκρατικός Συναγερμός». Αντί ουσίας, υποστήριξε ο κ. Λετυμπιώτης, «επιστρατεύονται χαρακτηρισμοί και προσωπική απαξίωση». Κάλεσε μάλιστα την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, να τοποθετηθεί δημόσια για τις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος.

Αυτούσια η ανάρτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου

Η έκπληξη για το επίπεδο του λεκτικού του Εκπρόσωπου Τύπου του ΔΗΣΥ είναι έκδηλη. Δεν συνάδει με την ιστορία και την ευθύνη μιας παράταξης όπως ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Αντί ουσίας, επιστρατεύονται χαρακτηρισμοί και προσωπική απαξίωση.

Το ερώτημα παραμένει. Μέχρι χθες, η ηγεσία του ΔΗΣΥ ισχυριζόταν ότι καταψήφισε επειδή διαφωνούσε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Ότι δεν είχε, δήθεν, τον χρόνο να μελετήσει τη διαφοροποίηση μιας ημερομηνίας. Σήμερα, ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος δηλώνει ότι δεν χρειάζεται καθόλου οργανωμένη δομή για τα ευρωπαϊκά θέματα.

Ας συνεννοηθούν μεταξύ τους.

Υπενθυμίζω ότι η σύσταση Υφυπουργείου για «πιο αποτελεσματική εκπροσώπηση στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς» ήταν στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές Εκλογές του 2013.

Τι άλλαξε τώρα;

Ιδιαίτερα προβληματική, όμως, είναι η προσωπική απαξίωση, ειδικά μιας γυναίκας με υψηλή κατάρτιση, ευρωπαϊκή εμπειρία, αποδεδειγμένο έργο και διεθνή αναγνώριση. Εξάλλου, η επιτυχής Κυπριακή Προεδρία αναγνωρίστηκαν από Ευρωπαίους εταίρους και από τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου μόλις πριν από λίγες ημέρες. Επιτυχία και αναγνώριση για την οποία αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι.

Η πολιτική διαφωνία είναι θεμιτή. Όμως το λεκτικό που επέλεξε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ ευτελίζει τον πολιτικό λόγο κατά τρόπο προσβλητικό και θεσμικά απαράδεκτο.

Το ερώτημα συνεπώς, που θα πρέπει πλέον να απαντήσει δημόσια η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι αν υιοθετεί αυτό το επίπεδο επιχειρημάτων και την απαξιωτική προσέγγιση απέναντι σε μια γυναίκα με αναγνωρισμένα προσόντα και έργο; Αποτελεί επίσημη θέση του κόμματος; Η σιωπή απέναντι σε αυτή την προσέγγιση θα συνιστά πλέον πολιτική απάντηση.

Η αντιπολίτευση για χάριν της αντιπολίτευσης και των όποιων σκοπιμοτήτων απέχει πολύ από την εποικοδομητική στάση και δεν περιποιεί τιμή σε μια πολιτική παράταξη με ιστορικό πολιτικού πολιτισμού.