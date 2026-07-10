Νέα Συνεργατική Τράπεζα: Παίρνει σάρκα και οστά η μεγάλη επιστροφή

Στο στάδιο της συγκέντρωσης κεφαλαίων εισέρχεται η προσπάθεια για τη δημιουργία της νέας Συνεργατικής Τράπεζας, μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη δημόσια προσφορά έως 42 εκατομμυρίων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας €1 η καθεμία, με στόχο την άντληση κεφαλαίων μέχρι €42 εκατ.

Στόχευση της νέας Συνεργατικής Τράπεζας, όπως λέχθηκε κατά τη χθεσινή πρώτη επίσημη συγκέντρωση της Παγκύπριας Εταιρείας Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού Λτδ, είναι η διαφοροποίηση από τις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες. Την ίδια ώρα, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους, θα δοθεί έμφαση σε συνετές πολιτικές με στόχο την παραχώρηση βιώσιμων δανείων.

Στο πλαίσιο της συγκέντρωσης, ανακοινώθηκε ότι η πώληση μετοχών θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 22 Ιουλίου και 17 Νοεμβρίου 2026, μέσω της πλατφόρμας της Athlos Capital. Η ελάχιστη αγορά μετοχών είναι 100, ονομαστικής αξίας €1.

Στο επίκεντρο ο άνθρωπος

Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνεργατικής Εταιρείας Συμμετοχών και Προώθησης του Συνεργατισμού, Πανίκος Χάμπας, δήλωσε ότι «για πρώτη φορά, σε αυτές τις πολύπλοκες συνθήκες που ζούμε στην Κύπρο και στην Ευρώπη, θα πρέπει να βρούμε εκείνη τη χημεία όπου η Συνεργατική Ιδέα, «Ο καθένας για όλους και όλοι για τον καθένα», θα πρέπει να λειτουργήσουν στο νέο νομικό πλαίσιο του τραπεζικού τομέα, έχοντας στο επίκεντρό μας τον άνθρωπο».

«Ο δικός μας Οργανισμός θα διαφέρει, θα ξεχωρίζει, γιατί γεννιέται από τους πολίτες για τους πολίτες, από τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο νησί», τόνισε.

«Μαζί θα δημιουργήσουμε, διαμέσου της εταιρείας μας, τη νέα Συνεργατική Τράπεζα, για όλους τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τα παιδιά μας, τους φοιτητές, για τις επόμενες γενιές της Κύπρου», υπογράμμισε, υποδεικνύοντας ότι «το όλο εγχείρημα ήταν και είναι δύσκολο! Όχι όμως ακατόρθωτο! Οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες έχουν ωριμάσει».

Ψηλά ο πήχης

Σύμφωνα με τον κ. Χάμπα, «ο πήχης έχει τοποθετηθεί πολύ ψηλά, κυρίως σε θέματα τεχνογνωσίας, σύγχρονης τεχνολογίας, έμπειρου δ.σ. και διευθυντικών στελεχών. Θα έχουμε ειδικούς συμβούλους, οι οποίοι θα έχουν άμεση επαφή με τα μέλη μας για να τους συμβουλεύουν, ούτως ώστε όλες οι κινήσεις να είναι συνετές, τα όποια δάνεια να είναι βιώσιμα και όχι να καταλήγουν «κόκκινα».

«Ο δικός μας Οργανισμός δεν θα ακολουθεί συμπεριφορές και πρακτικές όπως γίνεται σήμερα στην Κύπρο, όπου ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώνει τα επιτόκια, στο δικό μας το νησί ανεβαίνουν!», υπέδειξε.

Όσον αφορά τη δομή, ανέφερε ότι «δημιουργήσαμε την Παγκύπρια Εταιρεία Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού ΛΤΔ, στην οποία ισχύει η βασική αρχή του Συνεργατισμού «κάθε μέλος και μία ψήφος». Η εταιρεία αυτή θα έχει το 60% της Παγκύπριας Συνεργατικής Τράπεζας, ενώ το 40% θα ανήκει στα νομικά πρόσωπα και στις εταιρείες του Συνεργατισμού.

Ο κ. Χάμπας ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή «εργαζόμαστε για την αίτηση προς την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου», η οποία θα υποβληθεί ταυτόχρονα με την αίτηση προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Κύπρος Πρωτοπαπάς, δήλωσε ότι η υπηρεσία υποστήριξε εξαρχής την προσπάθεια δημιουργίας νέας Συνεργατικής Τράπεζας «σε μια πιο σύγχρονη και υγιή βάση» και συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της.

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν βουλευτές-ευρωβουλευτές από όλα τα κόμματα, πρώην υπουργοί και εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πρόεδροι και γενικοί γραμματείς κομμάτων, δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι, όπως επίσης ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων, ο πρώην Γενικός Εισαγγελέας και εκπρόσωποι όλων των συντεχνιών και άλλων παρατάξεων και συνδέσμων.

Το «παρών» τους έδωσαν και εκπρόσωποι του Συνεργατισμού και των συνεργατικών εταιρειών –συνεργατιστές, διευθυντές εταιρειών, οι επικεφαλής των εταιρειών PWC, LLPO, GLOBAL CAPITAL, ATHLOS CAPITAL, NEXIA, τα παιδιά και τα εγγόνια ιδρυτών του Συνεργατισμού στη Κύπρο και πολλοί άλλοι φίλοι και συνοδοιπόροι της προσπάθειας.