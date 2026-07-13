Οι βραδιές Cyprus Night δίνουν κυπριακό ρυθμό στις Τετάρτες του Columbia Beach Resort

Οι γεύσεις, οι ήχοι και ο ρυθμός της Κύπρου συναντιούνται κάθε Τετάρτη στο Columbia Beach Resort, μέσα από το Cyprus Night, μια ολοκληρωμένη εμπειρία αφιερωμένη στην τοπική κουζίνα, μουσική και παράδοση. Από τις 19:00 έως τις 22:00, ο υπαίθριος χώρος West Lawns, στους δυτικούς κήπους του Columbia Beach Resort, μεταμορφώνεται σε σημείο συνάντησης για τους φιλοξενούμενους του resort και το ευρύ κοινό, με πλούσιο κυπριακό μπουφέ και ζωντανό μουσικοχορευτικό πρόγραμμα.

Στο επίκεντρο των κυπριακών βραδιών βρίσκεται ένας πλούσιος μπουφές με χαρακτηριστικές γεύσεις της κυπριακής κουζίνας. Ανάμεσα στις επιλογές περιλαμβάνονται αρνί και κοτόπουλο στη σούβλα, σεφταλιές, μοσχαρίσιο στιφάδο και χαλούμι στη σχάρα, μαζί με κολοκάσι, πουργούρι, πατάτες αντιναχτές, ραβιόλια χαλουμιού, γεμιστά λαχανικά, σαλάτες και παραδοσιακά συνοδευτικά. Το γλυκό κλείσιμο της βραδιάς περιλαμβάνει μεταξύ άλλων γαλακτομπούρεκο, μπουρέκια, λουκούμια και γλυκά του κουταλιού. Ξεχωριστή θέση έχουν και οι φρεσκοψημένοι λουκουμάδες, που ετοιμάζονται σε live station, και προσθέτουν μία ακόμη ξεχωριστή στιγμή στη βραδιά.

Τη γαστρονομική εμπειρία πλαισιώνει το παραδοσιακό μουσικοχορευτικό σχήμα «Τα Σγαρτίλια», γνωστό για τη συμβολή του στη διατήρηση και ανάδειξη της κυπριακής μουσικής κληρονομιάς. Το σχήμα με τον Μιχάλη Βρυώνη, στο βιολί, και τον Πρόδρομο Στυλιανού, στο λαούτο και το τραγούδι, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με ζωντανή κυπριακή μουσική και παραδοσιακούς χορούς.

Οι βραδιές «Cyprus Night» προσφέρουν κάθε Τετάρτη στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν την Κύπρο μέσα από τη γαστρονομία, τη μουσική και τις παραδόσεις της, σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα.

Η συμμετοχή περιλαμβάνεται στα πακέτα Half Board και Full Board για όσους διαμένουν στο resort. Για κρατήσεις επισκεπτών εκτός resort, επικοινωνήστε στο +357 25 833 000.