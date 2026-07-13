Αβέρωφ: Ο διορισμός Φίτο δείχνει ότι «σοβαρεύουν τα πράγματα στο Κυπριακό»

Πριν από δύο εβδομάδες, αναλύοντας με προσοχή τα γεωπολιτικά τεκταινόμενα και παρακολουθώντας γεγονότα, έκανα την πολιτική εκτίμηση ότι επίκεινται σοβαρές εξελίξεις στο Κυπριακό. Με βάση τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, με τις πληροφορίες του έγκυρου ξένου τύπου και όχι μόνο σχετικά με σχέδιο λύσης που παρουσιάζει η κ. Ολγκίν αλλά κυρίως την πρωτοβουλία της κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τον ορισμό του κ. Φίτο ως ειδικού αντιπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό, όλα αυτά επιβεβαιώνονται» αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Όπως σημειώνει, η ιδιότητα του Ραφαέλε Φίτο ως Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «καταδεικνύει ότι τα πράγματα σοβαρεύουν», ενώ παράλληλα, όπως αναφέρει, αποδεικνύεται η αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμπλακεί δυναμικά στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού.

Ο κ. Νεοφύτου προσθέτει ότι παρακολουθεί με προσοχή τις διάφορες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται και καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Να γνωρίζουν ότι θα είμαστε δίπλα τους στον δρόμο προς τη λύση. Όπως έχουμε πει, οι ευκαιρίες δεν θα είναι άπειρες και οι συγκυρίες δεν επαναλαμβάνονται», καταλήγει στην ανάρτησή του.