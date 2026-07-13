Έρχεται το νέο 112 στην Κύπρο - Τι αλλάζει στις κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Την έναρξη της υλοποίησης ενός από τα σημαντικότερα έργα εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Κυπριακής Δημοκρατίας σηματοδοτεί η πρόσφατη υπογραφή της συμφωνίας για την ανάπτυξη του Συστήματος Νέας Γενιάς 112 (Next Generation NG112). Η συμφωνία υπεγράφη μεταξύ της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας και της CYTA, με διάρκεια υλοποίησης του έργου στους 20 μήνες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το έργο αποτελεί στρατηγικής σημασίας επένδυση για τη χώρα και εντάσσεται στο πλαίσιο εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με το ευρωπαϊκό κανονιστικό και τεχνολογικό πλαίσιο που διέπει τις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης.

Το Σύστημα NG112 θα επιτρέπει τη διαχείριση φωνητικών κλήσεων, γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο, εικόνας, βίντεο, δεδομένων τοποθεσίας και αυτόματων κλήσεων eCall από οχήματα, παρέχοντας στις υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης πληρέστερη και ταχύτερη πληροφόρηση σε κρίσιμα περιστατικά, όπου κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Το σύστημα θα λειτουργεί ως το εθνικό Κέντρο Λήψης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης, εξυπηρετώντας το σύνολο των Υπηρεσιών Ανταπόκρισης της Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία Κύπρου, την Υπηρεσία Ασθενοφόρων, το Τμήμα Δασών, την Εθνική Φρουρά, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και την Πολιτική Άμυνα.

Η υλοποίηση του έργου θα επιτρέψει την ενιαία διαχείριση όλων των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των αρμόδιων υπηρεσιών και βελτιώνοντας τον χρόνο και την ποιότητα της ανταπόκρισής τους. Παράλληλα, θα διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σε εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σε οπτικογραφημένη δήλωσή του, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου χαιρετίζει την υπογραφή της συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι «μετά την εφαρμογή του συστήματος CY-Alert, η αναβάθμιση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 αποτελεί ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα προς μια πιο σύγχρονη, αποτελεσματική και αξιόπιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης».

Με την ολοκλήρωση του NG112, προσθέτει ο κ. Ιωάννου, η Κυπριακή Δημοκρατία θα διαθέτει ένα σύγχρονο, ενιαίο και ανθεκτικό σύστημα διαχείρισης κλήσεων έκτακτης ανάγκης, πλήρως εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά την πολιτική προστασία, τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και στις προσδοκίες των πολιτών.