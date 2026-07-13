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ΔΗΣΥ: Ο διορισμός Φίτο αποτελεί θετική εξέλιξη για το Κυπριακό

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Ο Δημοκρατικός Συναγερμός χαιρετίζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επαναλαμβάνει τη θέση του υπέρ της ουσιαστικότερης εμπλοκής της ΕΕ στο Κυπριακό

Θετική εξέλιξη για τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού χαρακτηρίζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός τον διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, στη θέση του Ειδικού Αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ εκφράζει την ελπίδα ότι η απόφαση αυτή θα λειτουργήσει ενισχυτικά στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού, σημειώνοντας ότι διαχρονικά υποστηρίζει την ουσιαστικότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία.

Παράλληλα, χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για επανένωση της Κύπρου στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκφράζει ακόμη την προσδοκία ότι η ενισχυμένη ευρωπαϊκή εμπλοκή θα συμβάλει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με στόχο, όπως αναφέρει, μια λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και αναχρονιστικές εγγυήσεις.

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ΚΥΠΡΙΑΚΟΔΗΣΥΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠρόεδρος ΔΗΣΥΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ

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