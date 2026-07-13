Ο Γρηγόρης Δημητριάδης μιλά για πρώτη φορά για τις υποκλοπές και τον Μητσοτάκη (βίντεο)

Για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του από το Μέγαρο Μαξίμου τον Αύγουστο του 2022, ο πρώην γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στον Θανάση Λάλα, μιλώντας για την υπόθεση των υποκλοπών, τη συνεργασία του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.

Ο κ. Δημητριάδης υποστήριξε ότι η παραίτησή του συνδέθηκε αποκλειστικά με την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης για την υπόθεση των υποκλοπών, επαναλαμβάνοντας ότι δεν πρόκειται να τοποθετηθεί περαιτέρω για όσα διαδραματίστηκαν εκείνη την περίοδο.

«Το μόνο που έκανα ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση και δεν σκοπεύω να πω ποτέ τίποτα παραπάνω», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, είπε ότι αντίστοιχα ζητήματα με λογισμικά όπως τα Predator και Pegasus απασχόλησαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, εκτιμώντας ότι στην Ελλάδα η υπόθεση έλαβε μεγαλύτερες πολιτικές διαστάσεις. Υποστήριξε, επίσης, ότι το θέμα ουσιαστικά έκλεισε πολιτικά μετά το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών του 2023.

Εξήγησε ακόμη ότι επέλεξε να μην μιλήσει δημόσια τα προηγούμενα χρόνια, καθώς ο ρόλος του γενικού γραμματέα του Πρωθυπουργού είναι, όπως είπε, επιχειρησιακός και όχι δημόσιος. «Η δουλειά μου ήταν το back office», ανέφερε, σημειώνοντας ότι όσοι βρίσκονται σε αυτή τη θέση εργάζονται στο παρασκήνιο, ώστε να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά.

Μάλιστα, περιγράφοντας τον ρόλο του στενού συνεργάτη ενός πρωθυπουργού, είπε ότι πρέπει να είναι έτοιμος ακόμη και να αναλάβει το πολιτικό κόστος όταν χρειαστεί, χρησιμοποιώντας τη φράση ότι «η δουλειά του είναι να τρώει τη σφαίρα για να προστατεύει τον αρχηγό».

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ανέφερε ότι είναι ιδιαίτερα απαιτητικός και απόλυτα προετοιμασμένος στις συναντήσεις και στις αποφάσεις του, προσθέτοντας ότι η συνεργασία μαζί του τού δίδαξε τη σημασία της προετοιμασίας και της πειθαρχίας.

Στη συνέντευξη σχολίασε επίσης την πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα, κάνοντας λόγο για αυξημένη τοξικότητα και εκφράζοντας την άποψη ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν πλέον σε μεγάλο βαθμό τον δημόσιο διάλογο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης και της γραφειοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι καθυστερούν κρίσιμες αποφάσεις και αποδυναμώνουν την αποτελεσματικότητα του κράτους.

Ο πρώην γενικός γραμματέας άσκησε κριτική τόσο στον Αλέξη Τσίπρα όσο και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Για τον κ. Τσίπρα είπε ότι επένδυσε πολιτικά στην υπόθεση των υποκλοπών, ενώ για τον κ. Ανδρουλάκη υποστήριξε ότι διατηρεί προσωπική αντιπαράθεση μαζί του και διαφώνησε με την άρνηση του ΠΑΣΟΚ να εξετάσει ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Αναφέρθηκε ακόμη στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ καλό πρωθυπουργό», ενώ μίλησε με θερμά λόγια για τον παππού του, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι επηρέασε καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την πολιτική και τον δημόσιο διάλογο.

Τέλος, δήλωσε ότι αυτοπροσδιορίζεται ως κεντροδεξιός, επισημαίνοντας ωστόσο πως εκείνο που θεωρεί σημαντικότερο είναι η αποτελεσματικότητα των πολιτικών και όχι η ιδεολογική τους προέλευση.