Πολιτειακή, εκκλησιαστική και πολιτική ηγεσία τίμησαν τους πεσόντες του πραξικοπήματος (φωτογραφίες)

Παρουσία της πολιτειακής, εκκλησιαστικής και πολιτικής ηγεσίας τελέστηκε την Τετάρτη, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία, το μνημόσυνο των πεσόντων κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974.

Στο μνημόσυνο παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, Υπουργοί, πρόεδροι και εκπρόσωποι κομμάτων, συγγενείς των πεσόντων, εκπρόσωποι κρατικών φορέων και οργανωμένων συνόλων, καθώς και πλήθος κόσμου.

Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο τέως Βουλευτής Κωστής Ευσταθίου, ο οποίος ανέφερε ότι αποδίδεται φόρος τιμής σε εκείνους που παρέμειναν «αιωνίως νέοι, αγέρωχοι φρουροί των μεθορίων της ελευθερίας και της δημοκρατίας».

Όπως είπε, οι πεσόντες και τα θύματα του πραξικοπήματος αποτέλεσαν τους πρώτους νεκρούς «της δίδυμης συμφοράς και της τουρκικής εισβολής που ακολούθησε», σημειώνοντας ότι κάθε επιμνημόσυνος λόγος αποτελεί εθνική πράξη, με στόχο τη διατήρηση της μνήμης, την ανάδειξη του μηνύματος της θυσίας στις επόμενες γενιές και την έκφραση συλλογικής ευγνωμοσύνης.

Αναφερόμενος στα γεγονότα του 1974, ο κ. Ευσταθίου είπε ότι το πραξικόπημα εναντίον της νόμιμης Κυβέρνησης του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου αποτέλεσε «ασύγγνωστη και εγκληματική ενέργεια, η οποία ισοδυναμούσε με εθνική προδοσία».

Υποστήριξε ότι η πραξικοπηματική ενέργεια έδωσε στην Τουρκία την αφορμή που αναζητούσε για να επέμβει στην Κύπρο, προσθέτοντας ότι το έγκλημα δεν στράφηκε μόνο κατά της συνταγματικής τάξης, αλλά και κατά της δημοκρατίας, της νομιμότητας και του κυπριακού λαού.

«Το χειρότερο είναι ότι έστρεψε Έλληνες εναντίον Ελλήνων, οπλίζοντας και διατάσσοντας τον έναν να στραφεί εναντίον του αδελφού, του συγχωριανού και του φίλου του», ανέφερε.

Ο κ. Ευσταθίου είπε ότι οι πεσόντες πρέπει να τιμώνται με έργα και όχι μόνο με λόγια, σημειώνοντας ότι τα μνημεία που φέρουν τα ονόματά τους αποτελούν διαρκή υπενθύμιση του χρέους απέναντι στην ιστορική μνήμη.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, υποστήριξε ότι η Τουρκία επιδιώκει τον έλεγχο και την τουρκοποίηση της Κύπρου και ότι η τιμή προς τους νεκρούς του πραξικοπήματος και της εισβολής προϋποθέτει αντίσταση σε αυτούς τους σχεδιασμούς.

«Οφείλουμε να θέσουμε ως προτεραιότητα τον αγώνα για απελευθέρωση και να εξασφαλίσουμε την άμυνά μας: άμυνα δημοκρατική, εθνική, πολιτική, πνευματική, πολιτιστική και ασφαλώς ένοπλη», είπε.

Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη λύση η οποία να είναι άδικη, ανελεύθερη και αντιδημοκρατική, σημειώνοντας ότι ο κυπριακός λαός δεν πρέπει να παραιτηθεί από τα κατοχυρωμένα δικαιώματά του.

«Δεν είναι η παραίτηση από το δικαίωμα για ελευθερία που αποτελεί ρεαλισμό, αλλά η διεκδίκησή του», ανέφερε.

Καταλήγοντας, ο κ. Ευσταθίου είπε ότι στόχος πρέπει να είναι «μια Κύπρος ελεύθερη και δημοκρατική για όλους τους Κυπρίους, χωρίς διαχωριστικές γραμμές, σε συνθήκες ισοπολιτείας και ισονομίας».

Μετά το μνημόσυνο ακολούθησε τρισάγιο στο μνημείο των πεσόντων και κατάθεση στεφάνων.

Στεφάνια κατέθεσαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, η Πρόεδρος της Βουλής, Υπουργοί, πρόεδροι και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, οι οικογένειες των πεσόντων και άλλα οργανωμένα σύνολα.

Στο πλαίσιο της τελετής τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή στη μνήμη των πεσόντων και ανακρούστηκε ο Εθνικός Ύμνος.

ΚΥΠΕ