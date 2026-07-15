Αννίτα Δημητρίου: «Το εθνικό συμφέρον βρίσκεται πάνω από κόμματα και προσωπικές επιδιώξεις»

Η λήθη δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή όσο η Κύπρος εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της κατοχής, τόνισε η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, στην ειδική συνεδρία της Ολομέλειας για τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου και της τουρκικής εισβολής της 20ής Ιουλίου 1974.

Παράλληλα έστειλε μήνυμα ενότητας, προσήλωσης στις προσπάθειες του ΟΗΕ για επανέναρξη των συνομιλιών και αξιοποίησης της ευρωπαϊκής διάστασης του Κυπριακού και τόνισε ότι η ρητορική περί δύο κρατών αποτελεί τροχοπέδη για οποιαδήποτε θετική εξέλιξη.

Μετά την τήρηση μονόλεπτης σιγής στη μνήμη των ηρώων και των μαρτύρων της πατρίδας, η Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι η Βουλή συνήλθε σε ειδική συνεδρία «με σκοπό να καταδικάσει το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και τη βάρβαρη τουρκική εισβολή της 20ής Ιουλίου 1974», καθώς και για να αποτίσει φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν για την υπεράσπιση της ελευθερίας, της συνταγματικής τάξης και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως είπε, «η λήθη για μας δεν μπορεί να είναι επιλογή», προσθέτοντας ότι «όταν μια πατρίδα εξακολουθεί να ζει τις συνέπειες της προδοσίας και της κατοχής, η μνήμη συνιστά ευθύνη».

Η κα. Δημητρίου τόνισε ότι η Τουρκία, επί 52 χρόνια, εφαρμόζει συστηματική πολιτική εποικισμού στα κατεχόμενα, επιδιώκοντας να αλλοιώσει τη δημογραφία, τα τοπωνύμια και τον πολιτισμικό και θρησκευτικό χαρακτήρα του τόπου, ενώ επιχειρεί την ανατροπή του στάτους κβο στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου και στη νεκρή ζώνη. Παράλληλα, είπε, αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και προωθεί αναθεωρητικές πολιτικές στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω παράνομων μνημονίων με το ψευδοκράτος.

Ανέφερε ότι οι ενέργειες αυτές συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, επισημαίνοντας ότι οι Κύπριοι παραμένουν οι μόνοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μπορούν να απολαύσουν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα στο 37% της πατρίδας τους.

Για την ανατροπή των δεδομένων της κατοχής, σημείωσε ότι σταθερή επιλογή αποτελεί η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, η αξιοποίηση της ιδιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της ΕΕ και η προσήλωση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στο Κυπριακό, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανέναρξη των συνομιλιών ως «μια ουσιαστική προσπάθεια που δεν πρέπει ούτε να υποτιμηθεί ούτε να παραγνωριστεί», σημειώνοντας ότι όλοι οφείλουν να εργαστούν εποικοδομητικά για άρση του αδιεξόδου και επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Προειδοποίησε, παράλληλα, ότι η ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα σε λίγους μήνες καθιστά αβέβαιο το πότε και πώς θα μπορέσει να επαναληφθεί η διαδικασία, εάν δεν υπάρξει πρόοδος.

Παράλληλα είπε ότι «οφείλουμε επιπρόσθετα να παρακολουθούμε στενά όλες τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις», ειδικότερα όσα από τα ζητήματα αφορούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ακόμη ότι θα πρέπει να καταστεί σαφές προς την Τουρκία από τους Ευρωπαίους εταίρους πως δεν μπορεί να έχει απαιτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό, προσθέτοντας ότι οι ευρωτουρκικές σχέσεις πρέπει να διέρχονται μέσα από τον σεβασμό όλων των κρατών μελών.

«Αυτό πρέπει να αποτελεί κοινή γραμμή Ελλάδας – Κύπρου», είπε.

Χαιρέτισε επίσης τον διορισμό νέου Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ, λέγοντας ότι η ευρωπαϊκή παρουσία προσδίδει δυναμική στη νέα προσπάθεια του ΟΗΕ.

Η κα Δημητρίου επανέλαβε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη για νέα προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και των αρχών και αξιών της ΕΕ, τονίζοντας ότι «η μια κυριαρχία, η μια ιθαγένεια και η μια διεθνής προσωπικότητα αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές».

«Η απαράδεκτη ρητορική περί δύο κρατών ή περί κυριαρχικής ισότητας αποτελεί τροχοπέδη για οποιαδήποτε θετική εξέλιξη και πρέπει να εγκαταλειφθεί οριστικά από την άλλη πλευρά», τόνισε, ενώ σημείωσε ότι τα ζητήματα της ασφάλειας, της αποχώρησης των στρατευμάτων, των εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων παραμένουν κορυφαίες προτεραιότητες.

Στην ομιλία της έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις γυναίκες και τα κορίτσια που υπέστησαν σεξουαλική βία κατά την τουρκική εισβολή, χαρακτηρίζοντας τα εγκλήματα αυτά ένα βαθύ και αόρατο τραύμα. Χαιρέτισε το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναγνωρίζει τα εγκλήματα αυτά και ζήτησε ανάληψη ευθύνης από την Τουρκία, κάνοντας λόγο για σημαντική εξέλιξη που δίνει ορατότητα στις αποτρόπαιες αυτές πράξεις στη συλλογική ευρωπαϊκή μνήμη.

Η Πρόεδρος της Βουλής κάλεσε παράλληλα σε ενότητα, ομοψυχία και σοβαρή προετοιμασία, επισημαίνοντας ότι το εθνικό συμφέρον βρίσκεται πάνω από κόμματα και προσωπικές επιδιώξεις.

«Είμαστε όλοι μαζί, στο ίδιο καράβι. Η απελευθέρωση και η επανένωση της πατρίδας μας είναι υπόθεση όλων μας», είπε, προσθέτοντας ότι η αναζήτηση λύσης δεν πρέπει να μετατρέπεται σε πεδίο ιδεολογικής ή εκλογικής αντιπαράθεσης.

Αναφερόμενη στη νέα γενιά, σημείωσε ότι υπάρχει ευθύνη απέναντι στους νέους που δεν έφταιξαν για τα γεγονότα του 1974, ενώ υπογράμμισε ότι η 15η και η 20ή Ιουλίου αποτελούν ορόσημα αναστοχασμού και επιβεβαίωσης της αποφασιστικότητας για αγώνα υπέρ της ελευθερίας, της ειρήνης και της προόδου.

«Η κατανόηση της ιστορίας, της γεωγραφίας αλλά και της γεωπολιτικής αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τον ορθό σχεδιασμό και την αποτελεσματική επιδίωξη των στόχων μας. Θέλουμε μια Κύπρο ελεύθερη, ασφαλή για όλους τους νόμιμους κατοίκους της, ένα σύγχρονο πρότυπο συνεργασίας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ένα κράτος που ενσαρκώνει μέσα από τη λειτουργία του τις ευρωπαϊκές δημοκρατικές αρχές και αξίες», είπε.

Η Πρόεδρος της Βουλής, ανέφερε ότι η επιδίωξη παραμένει μια ελεύθερη και ασφαλής Κύπρος, που θα αποτελεί πρότυπο συνεργασίας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η διαίρεση και η διχοτόμηση δεν μπορούν να είναι το μέλλον της Κύπρου» σημείωσε.

Όπως ανέφερε καταληκτικά, «οι πατρίδες δεν ανθίζουν μέσα από συρματοπλέγματα, διχόνοια και μίσος. Αλλά μέσα από καρδιές που τολμούν να ονειρεύονται και να κτίζουν. Κι όταν η μνήμη γίνει φως κι όχι πληγή, τότε η Κύπρος θα πάψει να μετρά όσα έχασε και θα αρχίσει να ζει όλα όσα της αξίζουν».

ΚΥΠΕ