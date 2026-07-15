Νεκρός 28χρονος στη Λευκωσία - Βρέθηκε αναίσθητος στην Πλατεία Σολωμού

Τραγωδία σημειώθηκε στη Λευκωσία, όπου ένας 28χρονος άνδρας από την Ινδία έχασε τη ζωή του, αφού εντοπίστηκε αναίσθητος στην Πλατεία Σολωμού.

Ο νεαρός εντοπίστηκε γύρω στις 2 το μεσημέρι της Τρίτης (14.7) από μέλη της Αστυνομίας, τα οποία κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διασωληνώθηκε και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 28χρονος υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα διαπιστωθούν με τη νενομισμένη νεκροτομή στη σορό του, ενώ η Αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα.