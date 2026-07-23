27 χρόνια Λεμέσια: Ο αθλητισμός δίνει ζωή σε κάθε γειτονιά της Λεμεσού

Ο παλμός του αθλητισμού συνεχίζει να χτυπά δυνατά στη Λεμεσό, με τα 27α Λεμέσια να μεταρέπουν την πόλη σε ένα μεγάλο γήπεδο, γεμάτο ενέργεια, έντονες συγκινήσεις και μοναδικές αθλητικές εμπειρίες.

Με δεκάδες διοργανώσεις, εκατοντάδες αθλητές και τη μαζική συμμετοχή του κοινού, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του Δήμου Λεμεσού αναδεικνύει για ακόμη μια χρονιά τη δύναμη της συμμετοχής, της ευγενούς άμιλλας και της συλλογικότητας, ως αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της πόλης.

Αθλητισμός για κάθε ηλικία

Τα 27α Λεμέσια περιλαμβάνουν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αθλημάτων και διοργανώσεων που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και ενδιαφέροντα. Ανάμεσά τους, ο 28ος Διεθνής Αγώνας Δρόμου «Μάριος Αγαθαγγέλου», ο Ποδηλατικός Γύρος Λεμεσού 10 χιλιομέτρων, το Off Road Festival, το Beach Waterpolo, το Limassol Triathlon, το Open Sports Corporate Festival, καθώς και πολλές ακόμη αθλητικές εκδηλώσεις που διατηρούν ζωντανό τον παλμό της διοργάνωσης καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Πέρα από το αγωνιστικό τους σκέλος, τα Λεμέσια προωθούν έναν υγιή και δραστήριο τρόπο ζωής, ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των νέων στον αθλητισμό και ενισχύουν τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τις αξίες της προσπάθειας, της επιμονής και του «ευ αγωνίζεσθαι».

Σήμα κατατεθέν

Με διαδρομή σχεδόν τριών δεκαετιών, τα Λεμέσια έχουν εξελιχθεί πλέον σε σήμα κατατεθέν της Λεμεσού, ως μιας σύγχρονης πόλης, η οποία πέραν των μεγάλων εκδηλώσεων, καταφέρνει να φέρει τον αθλητισμό ξανά στις γειτονιές μετατρέποντας τους δημόσιους χώρους σε σημεία συνάντησης, άθλησης και αλληλεπίδρασης για μικρούς και μεγάλους.

Ο Δήμος Λεμεσού προσκαλεί όλους τους δημότες και επισκέπτες να γίνουν μέρος αυτής της μεγάλης αθλητικής γιορτής, να στηρίξουν τους αθλητές, να συμμετάσχουν στις δράσεις και να ζήσουν από κοντά τη μοναδική εμπειρία των 27ων Λεμεσίων, που συνεχίζουν να γράφουν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία στον αθλητικό χάρτη της Κύπρου.

Ακολουθήστε τα Λεμέσια στα social media @lemesia: Facebook & Instagram και ενημερωθείτε για όλες τις διοργανώσεις, τις ημερομηνίες και τις δράσεις που ακολουθούν.

Ασημένιοι Χορηγοί: Medochemie, Space 307, Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

Χορηγοί: Avaton, Hercules Group

Υποστηρικτές: Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Marlow Navigation, Nextbike