Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Αποκτά το Διακεκριμένο Καθεστώς Στρατηγικού Πτυχίου από το ICAEW για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική (BSc Accounting)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) ανακοινώνει με υπερηφάνεια την επίσημη έγκριση του Προπτυχιακού του Προγράμματος στη Λογιστική (BSc Accounting) ως στρατηγικού πτυχίου από το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και της Ουαλίας (ICAEW). Η αναγνώριση αυτή αναβαθμίζει την υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ των δύο ιδρυμάτων, προσφέροντας στους φοιτητές μια πραγματικά μοναδική και επιταχυνόμενη διαδρομή προς τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο τίτλο ACA.

Ενώ το πρόγραμμα ήδη κατείχε 8 απαλλαγές από τα μαθήματα του ACA (Credits for Prior Learning), το νέο αυτό στρατηγικό καθεστώς ενισχύει το πλαίσιο, επιτρέποντας στους φοιτητές να συμμετέχουν απευθείας στις τέσσερις εξετάσεις του Επαγγελματικού Επιπέδου του ICAEW (Στρατηγικές Απαλλαγές) στο πλαίσιο των προπτυχιακών τους σπουδών.

«Η συνεργασία μας με το ICAEW αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας να παρέχουμε εκπαίδευση παγκόσμιας κλάσης, η οποία γεφυρώνει την ακαδημαϊκή θεωρία με την επαγγελματική πράξη», δήλωσε ο Καθηγητής Πέτρος Λοής, Επικεφαλής του Τμήματος Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. «Αυτή η στρατηγική συνεργασία σημαίνει ότι οι φοιτητές μας δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι την αποφοίτησή τους για να ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς την απόκτηση του τίτλου του ορκωτού λογιστή. Θα είναι πλήρως προετοιμασμένοι να δώσουν αυτές τις εξετάσεις κατά τη διάρκεια του πτυχίου τους, επιταχύνοντας σημαντικά τις επαγγελματικές τους προοπτικές».

Ένα Νέο Μοντέλο Επαγγελματικής Αριστείας

Σύμφωνα με το νέο εγκεκριμένο μοντέλο, οι εξετάσεις του ICAEW ενσωματώνονται πλήρως στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστικής. Οι φοιτητές θα μπορούν να δίνουν τις εξετάσεις απευθείας με το ICAEW, μόλις ολοκληρώσουν επιτυχώς τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά μαθήματα που αντιστοιχούν στην ύλη. Αυτή η αντιστοίχιση μαθήματος-εξέτασης διασφαλίζει ότι οι φοιτητές προετοιμάζονται σταδιακά καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, αντί να περιμένουν μέχρι το τέλος για να επιχειρήσουν να δώσουν και τις τέσσερις εξετάσεις.

Κρίσιμης σημασίας είναι το γεγονός ότι η αξιολόγηση, η βαθμολόγηση και η αναφορά των αποτελεσμάτων για αυτές τις τέσσερις εξετάσεις θα διαχειρίζονται απευθείας από το ICAEW, διασφαλίζοντας τα υψηλότερα πρότυπα αυστηρότητας και παγκόσμιας συνοχής. Οι φοιτητές θα αποφοιτούν όχι μόνο με ένα κορυφαίο προπτυχιακό δίπλωμα (BSc), αλλά και με σημαντική πρόοδο ήδη επιτευγμένη προς τον τίτλο ACA.

«Μια στρατηγική συνεργασία όπως αυτή αποτελεί παράγοντα που αλλάζει τα δεδομένα για τους φοιτητές μας», σημείωσε ο Καθηγητής Πέτρος Λοής. «Συνεργαζόμενοι άμεσα με το ICAEW, παρέχουμε στους φοιτητές μας μια πιο ολοκληρωμένη και ασφαλή διαδρομή. Λαμβάνουν την ίδια αυστηρή ύλη και παγκόσμια πρότυπα, ενώ το Πανεπιστήμιο επωφελείται από τις παγκόσμιας κλάσης διαδικασίες αξιολόγησης του ICAEW».

Επόμενα Βήματα και Υποστήριξη

Το Πανεπιστήμιο και το ICAEW θα συνεργαστούν στενά για να διασφαλίσουν μια απρόσκοπτη εμπειρία για τους φοιτητές. Αυτό περιλαμβάνει τον συντονισμό του τρόπου με τον οποίο θα εγγράφονται οι ομάδες φοιτητών για τις εξετάσεις του ICAEW και του τρόπου με τον οποίο θα αναφέρονται τα αποτελέσματα πίσω στο Πανεπιστήμιο, ώστε να αποτελούν μέρος του ακαδημαϊκού φακέλου του φοιτητή.

Η πρώτη ομάδα φοιτητών θα είναι επιλέξιμη να δώσει τις εξετάσεις του ICAEW εντός του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, με μια ειδική ομάδα τόσο από το UNIC όσο και από το ICAEW να διαχειρίζεται τη διαδικασία για να εξασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση για όλους τους φοιτητές.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε:

Καθ. Πέτρος Λοής

Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής,

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Lois.p@unic.ac.cy