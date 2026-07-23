Ανάσα για τους ταξιδιώτες: Υποχώρησαν οι τιμές των αερομεταφορών τον Ιούνιο

Μείωση σημείωσαν οι τιμές των υπηρεσιών αερομεταφορών στην Κύπρο τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat.

Οι τιμές μειώθηκαν κατά 1,8% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Τον Μάιο του 2026 οι τιμές είχαν αυξηθεί κατά 7,8%.

Μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2026, οι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής για τις υπηρεσίες αερομεταφορών παρουσίασαν μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Στο Βέλγιο, οι τιμές αυξήθηκαν και για τους τρεις μήνες, αν και με επιβραδυνόμενο ρυθμό: κατά 41,5% τον Απρίλιο του 2026, 33,8% τον Μάιο και 28,7% τον Ιούνιο σε σύγκριση με τους ίδιους μήνες του 2025. Από την άλλη πλευρά, στη Σλοβακία, οι τιμές των υπηρεσιών αερομεταφορών μειώθηκαν, κυρίως τον Απρίλιο του 2026 (-53,0%), τον Μάιο (-48,2%) και τον Ιούνιο (-45,1%).

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, ωστόσο, οι τιμές για τις υπηρεσίες αερομεταφορών μειώθηκαν τον Απρίλιο του 2026, ακολουθούμενες από αυξήσεις τον Μάιο του 2026. Τον Ιούνιο του 2026, η Αυστρία (+22,3%) και η Ελλάδα (+15,1%) κατέγραψαν επίσης ετήσιους ρυθμούς μεταβολής άνω του 15%. Αντίθετα, η Ουγγαρία (-13,6%) και η Πολωνία (-13,1%) ήταν μεταξύ των χωρών με τις μεγαλύτερες μειώσεις.