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| Οικονομία

Συντεχνίες ΑΗΚ: Αναστολή δυναμικών μέτρων μέχρι τον Σεπτέμβριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Χωρίς λύσεις προσήλθε στη χθεσινή συνάντηση η κυβέρνηση

Την αναστολή των δυναμικών μέτρων που εξήγγειλαν μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2026, ανακοίνωσαν οι συντεχνίες της ΑΗΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στο ηλεκτρικό σύστημα του τόπου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε χθεσινή συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας και την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, η «κυβερνητική πλευρά παρόλο που αναγνώρισε την ορθότητα των θέσεων μας, προσήλθε χωρίς ουσιαστικές προτάσεις ή λύσεις που να ικανοποιούν τα σοβαρά ζητήματα που τέθηκαν ενώπιον της για την επάρκεια του ηλεκτρισμού, την ασφάλεια εφοδιασμού του κράτους και τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού στον καταναλωτή

«Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δυστυχώς έχουν επιβεβαιώσει με τον χειρότερο τρόπο, όλα όσα έχουν επισημανθεί και προβλεφθεί από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις τα τελευταία χρόνια.  Ως εργαζόμενοι στην ΑΗΚ έχοντας ως μοναδικό γνώμονα το καλό της κοινωνίας και των πολιτών, δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς μπροστά στην αδράνεια που διατηρεί την ενεργειακή ανασφάλεια και επιβαρύνει οικονομικά τους πολίτες», τονίζουν.

«Αναμένουμε από το κράτος, έστω και αργά, να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις και να προβεί στις δέουσες ενέργειες που να διασφαλίζουν όλα τα πιο πάνω. Λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στο ηλεκτρικό σύστημα του τόπου, τα δυναμικά μέτρα που εξαγγείλαμε, αναστέλλονται μέχρι τον Σεπτέμβριο 2026», καταλήγει η ανακοίνωση.

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ΑΗΚ - ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥΕΝΕΡΓΕΙΑΡΕΥΜΑΑρχη Ηλεκτρισμού Κύπρου

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