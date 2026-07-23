Μιχάλης Χατζηπαντέλα: Ο απολογισμός των δύο χρόνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τον απολογισμό των δύο πρώτων χρόνων της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσίασε ο ευρωβουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, καταγράφοντας συμμετοχή σε 40 κοινοβουλευτικούς φακέλους, έξι επιτροπές και σειρά παρεμβάσεων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το Μεταναστευτικό, την οικονομία και τη δημόσια υγεία.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Μιχάλης Χατζηπαντέλα παρουσίασε τα βασικά στοιχεία της κοινοβουλευτικής του δραστηριότητας, καθώς και τους θεσμικούς ρόλους που ανέλαβε κατά τα δύο πρώτα χρόνια της παρουσίας του στο Ευρωκοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τον απολογισμό, ανέλαβε καθήκοντα εισηγητή και σκιώδους εισηγητή σε νομοθετικούς και δημοσιονομικούς φακέλους που αφορούν, μεταξύ άλλων, την οικονομία, τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, την ενέργεια, τη φορολογία και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια περίοδο πραγματοποίησε 33 παρεμβάσεις στην Ολομέλεια, κατέθεσε 41 γραπτές ερωτήσεις, συμμετείχε σε περισσότερες από 170 θεσμικές συναντήσεις και έξι κοινοβουλευτικές αποστολές, ενώ διοργάνωσε 18 πολιτικές εκδηλώσεις.

Στον απολογισμό υπογραμμίζεται ότι η ανάθεση των συγκεκριμένων ρόλων αντανακλά την εμπιστοσύνη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος προς το πρόσωπό του, αλλά και τη δυνατότητα των Κυπρίων ευρωβουλευτών να συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών και αποφάσεων.

Εισηγητής για τον προϋπολογισμό του Ευρωκοινοβουλίου

Ανάμεσα στους θεσμικούς ρόλους που ανέλαβε ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ ξεχωρίζει εκείνος του εισηγητή για τον Προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2027.

Παράλληλα, συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2028-2034, μέσω του οποίου θα καθοριστούν οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες της επόμενης επταετίας και το ύψος των διαθέσιμων πόρων για τα κράτη μέλη.

Στο έργο του περιλαμβάνεται, επίσης, η έγκριση χρηματοδότησης ύψους 9,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης για τη στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών της Κύπρου.

Παρεμβάσεις για το Μεταναστευτικό

Το Μεταναστευτικό αποτέλεσε έναν από τους βασικούς άξονες της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας του Μιχάλη Χατζηπαντέλα.

Ως σκιώδης εισηγητής στη δημοσιονομική αξιολόγηση της ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής συνδρομής προς την Αίγυπτο, συμμετείχε στη διαμόρφωση στρατηγικής για την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών των μεταναστευτικών ροών.

Παράλληλα, έλαβε μέρος στον διάλογο για τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, προβάλλοντας την ανάγκη στήριξης των χωρών πρώτης γραμμής, όπως η Κύπρος και η Ελλάδα, μέσα από κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές.

Προτάσεις για δανειολήπτες και πρώτη κατοικία

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Ετήσια Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση, ο κ. Χατζηπαντέλα, ως σκιώδης εισηγητής, προώθησε προτάσεις για την ενίσχυση της προστασίας των δανειοληπτών και της πρώτης κατοικίας, με έμφαση στα ευάλωτα νοικοκυριά.

Οι προτάσεις αφορούν την αυστηρότερη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών από πιστωτικά ιδρύματα, την ενίσχυση της εποπτείας και την αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών απέναντι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Στην ευρωπαϊκή ατζέντα το ζήτημα των εκτοπισμένων

Μέρος των πρωτοβουλιών του αφορά και τους εκτοπισμένους της Κύπρου.

Με την κατάθεση τροπολογίας στον Κανονισμό για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028-2034, επιχείρησε να προωθήσει περαιτέρω την ενσωμάτωση του ζητήματος στην ευρωπαϊκή νομοθετική ατζέντα, διεκδικώντας την αναγνώριση των δικαιωμάτων των νόμιμων ιδιοκτητών γης στις κατεχόμενες περιοχές μέσα από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δράσεις για υγεία, ενέργεια και ανταγωνιστικότητα

Στον απολογισμό περιλαμβάνονται, ακόμη, δράσεις και πρωτοβουλίες για τη δημόσια υγεία, την πολιτική προστασία, τη φορολογική απλούστευση, την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, τον διεθνή ρόλο του ευρώ, την πράσινη μετάβαση, την ενεργειακή ασφάλεια και τη στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Αναφερόμενος στη σημασία της λογοδοσίας και στις προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα, ο Μιχάλης Χατζηπαντέλα δήλωσε: «Πιστεύω στη λογοδοσία και αυτό ήταν το νόημα της σημερινής συνέντευξης Τύπου. Καλούμε τους πολίτες να μας στηρίζουν με τη ψήφο τους, αλλά την ίδια στιγμή οφείλουμε να λογοδοτούμε για τη δράση μας. Πιστεύω ότι τα δύο αυτά χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο εργάστηκα με συνέπεια, συνεργασία και τεκμηριωμένες θέσεις, ώστε η φωνή της Κύπρου να ακούγεται εκεί όπου λαμβάνονται οι ευρωπαϊκές αποφάσεις. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ στους πολίτες είναι ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι για την προώθηση πολιτικών που ενισχύουν την ασφάλεια, την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ευημερία των πολιτών της Κύπρου και της Ευρώπης».