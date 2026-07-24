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Πατσαλίδης: Περιορισμένες οι  επιδράσεις από την ενεργειακή κρίση, καμπανάκι για προοπτικές λόγω αβεβαιότητας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μέχρι στιγμής, οι διευρυμένες επιδράσεις από την ενεργειακή κρίση παραμένουν περιορισμένες, σημειώνει σε γραπτή του δήλωση ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Χριστόδουλος Πατσαλίδης, αναφερόμενος στη χθεσινή απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια

Μέχρι στιγμής, οι διευρυμένες επιδράσεις από την ενεργειακή κρίση παραμένουν περιορισμένες, σημειώνει σε γραπτή του δήλωση ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Χριστόδουλος Πατσαλίδης, αναφερόμενος στη χθεσινή απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

«Οι προοπτικές της οικονομίας εξακολουθούν να επηρεάζονται από την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν ανοδικοί, ενώ οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη εξακολουθούν να είναι καθοδικοί. Οι υψηλές τιμές της ενέργειας αυξάνουν το κόστος παραγωγής και, όσο περισσότερο παρατείνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος αυτές οι πιέσεις να διευρυνθούν και να αποκτήσουν πιο επίμονο χαρακτήρα», τονίζει.

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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΕΠΙΤΟΚΙΑΠατσαλίδης Χριστόδουλος

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