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Ειδικές ομάδες ταχείας αντίδρασης μετά το χθεσινό μπάχαλο στον αυτοκινητόδρομο – Έδωσε οδηγίες ο υπουργός Δικαιοσύνης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Άμεση απομάκρυνση εμποδίων, εξασφάλιση κονδυλίων για εξοπλισμό και καλύτερη ενημέρωση των οδηγών – Τα μέτρα μετά την ανατροπή φορτηγού και το κυκλοφοριακό χάος

Τη δημιουργία ειδικών ομάδων ταχείας αντίδρασης για την άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόμους ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στον απόηχο του χθεσινού επτάωρου κλεισίματος του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας - Λεμεσού μετά την ανατροπή φορτηγού οχήματος.

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Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο σημειώνει ότι η πολύωρη διακοπή της κυκλοφορίας προκάλεσε σημαντική ταλαιπωρία σε χιλιάδες πολίτες και ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Αστυνομίας και των υπόλοιπων αρμόδιων υπηρεσιών για ταχύτερη διαχείριση παρόμοιων περιστατικών.

Όπως αναφέρεται, με οδηγίες του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προωθείται άμεσα η κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος ταχείας αντίδρασης, το οποίο προβλέπει τη συγκρότηση ειδικών ομάδων σε κάθε επαρχία. Στις ομάδες θα συμμετέχουν η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και, όπου κρίνεται αναγκαίο, εξειδικευμένοι ιδιωτικοί φορείς.

Στόχος είναι η άμεση απομάκρυνση οχημάτων, φορτίων και άλλων εμποδίων από το οδικό δίκτυο, ώστε οι αυτοκινητόδρομοι να επαναλειτουργούν το συντομότερο δυνατό.

Παράλληλα, το Υπουργείο υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς και έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών από την Αστυνομία, μέσω των μέσων ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ αναφέρει ότι η Τροχαία θα εφαρμόζει οργανωμένα σχέδια εκτροπής της κυκλοφορίας και καθοδήγησης των οδηγών προς ασφαλείς εναλλακτικές διαδρομές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα προωθηθεί επίσης η εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για τον εξοπλισμό των νέων ομάδων, στη βάση των αναγκών που θα καταθέσουν η Αστυνομία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε αντίστοιχα περιστατικά σε όλες τις επαρχίες.

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