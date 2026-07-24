Εθνικό Συμβούλιο: Αννίτα και Στεφάνου ζητούν διαφύλαξη του κεκτημένου και επιστροφή στις συνομιλίες

Με φόντο την επικείμενη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και τις προσδοκίες για νέα κινητικότητα στο Κυπριακό, οι πολιτικοί αρχηγοί έστειλαν μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου μηνύματα στήριξης της προσπάθειας, χωρίς ωστόσο να κρύβουν τις επιφυλάξεις και τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους. Κοινός παρονομαστής στις τοποθετήσεις ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ ήταν η ανάγκη να αξιοποιηθεί η παρουσία του Αντόνιο Γκουτέρες, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να διαφυλαχθεί το μέχρι σήμερα διαπραγματευτικό κεκτημένο.

Η Αννίτα Δημητρίου διαβεβαίωσε ότι ο ΔΗΣΥ θα λειτουργήσει υποστηρικτικά, υπογραμμίζοντας πως απαιτούνται σοβαρότητα, σωστή προετοιμασία και προσήλωση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Στέφανος Στεφάνου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφύλαξη των συγκλίσεων και στην επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κρανς Μοντανά, αποφεύγοντας ωστόσο να καλλιεργήσει υπερβολικές προσδοκίες, καθώς, όπως είπε, ο βαθμός αισιοδοξίας θα εξαρτηθεί από τη στάση της Τουρκίας.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι επαφές του ΓΓ του ΟΗΕ θα οδηγήσουν σε διευρυμένη διεθνή διάσκεψη, χαιρετίζοντας παράλληλα την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε διαφορετικό μήκος κύματος, το ΕΛΑΜ επανέλαβε την αντίθεσή του στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, χαιρετίζοντας όμως τον διορισμό του Ραφαέλε Φίτο και ζητώντας καταδίκη των τουρκικών ενεργειών.

Η συνεδρία κατέδειξε ότι, παρά τις ουσιαστικές διαφορές ως προς τη μορφή και τη στρατηγική της λύσης, τα κόμματα αναγνωρίζουν την κρισιμότητα των επόμενων ημερών και ζητούν συνεχή ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε οι χειρισμοί να γίνουν με συντονισμό, αξιοπιστία και καθαρούς εθνικούς πολιτικούς στόχους.

Διαβεβαίωση Α. Δημητρίου μετά το Εθνικό ότι ο ΔΗΣΥ θα λειτουργεί υποστηρικτικά στο Κυπριακό

Τη σημασία να διαφυλαχθεί το διαπραγματευτικό πλαίσιο και το κεκτημένο, τόνισε την Παρασκευή σε δηλώσεις της μετά την συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου. Μίλησε για «πολύ σημαντικές στιγμές», αναφερόμενη στην επικείμενη επίσκεψη στην Κύπρο του ΓΓ του ΟΗΕ, και διαβεβαίωσε ότι ο ΔΗΣΥ θα λειτουργεί «υποστηρικτικά εκεί και ό,που απαιτείται».

Σε δηλώσεις της, επανέλαβε ότι για τον ΔΗΣΥ, «το Κυπριακό είναι και παραμένει απόλυτη εθνική προτεραιότητα γιατί αφορά την επιβίωση του Ελληνισμού στην Κύπρο».

Ως η παράταξη που ιδρύθηκε για τη λύση του Κυπριακού, είπε, «αντιμετωπίζουμε τις εξελίξεις με σοβαρότητα και ευθύνη και θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια προς τη σωστή κατεύθυνση για πραγματική πρόοδο, επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κράνς Μοντάνα».

Επεσήμανε ότι η επίσκεψη και η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών «σίγουρα πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο και οφείλουμε να δώσουμε τη δέουσα σημασία και προσοχή».

Η κ. Δημητρίου είπε ότι «δεν υπηρετούμε τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας με εκ πρωίμου αρνητικές τοποθετήσεις, ούτε με πολιτικές που οδηγούν σε απομόνωση. Τα υπηρετούμε δουλεύοντας με επιμονή και συνέπεια για να βελτιώσουμε τη διαπραγματευτική μας θέση στη βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιοποιώντας στο μέγιστο κάθε διπλωματική ευκαιρία και σίγουρα διαφυλάσσοντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Η πατρίδα μας χρειάζεται αξιοπιστία, όχι απομόνωση», είπε.

Ετσι ενισχύεται η Κυπριακή Δημοκρατία, συνέχισε, «με σοβαρότητα, συνέπεια, σωστή προετοιμασία, σταθερή προσήλωση στο στόχο της απελευθέρωσης και επανένωσης της πατρίδας μας. Και βεβαίως, ανέφερε, «είπαμε στον Πρόεδρο της ΚΔ, δηλώσαμε την εισήγηση, ετοιμότητά μας για συνεχή σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου, αναλόγως και των εξελίξεων».

Απαντώντας σε ερωτήσεις, είπε ότι δεν είναι θέμα αισιοδοξίας ή απαισιοδοξίας. Είναι πολύ σημαντικό όμως το ότι έχουμε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα. Γι' αυτό ελπίζουμε ότι θα έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκουμε.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε ότι «οφείλουμε να προετοιμαστούμε σωστά, να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας και αναλόγως να είμαστε εδώ να αντιμετωπίσουμε με διπλωματικούς πολιτικούς χειρισμούς το οποιοδήποτε, αν θέλετε, εγχείρημα. Το ζήτημα όμως είναι να διαφυλαχθεί το διαπραγματευτικό πλαίσιο και κεκτημένο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Βεβαίως, συμπλήρωσε, «να έχουμε πραγματική πρόοδο, συνεχίζοντας ένα βήμα παρακάτω από εκεί που μείναμε στο Κρανς Μοντανά. Αυτό είναι το ζητούμενο».

Σ’ ερώτηση αν θα υπάρχει ενημέρωση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ΓΓ, είπε ότι «αυτό έχουμε ζητήσει και αλήθεια είναι ότι ο Πρόεδρος είπε ότι προτίθεται να το πράξει αναλόγως και του προγράμματος και το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

«Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι χρειάζεται να γνωρίζουμε, για να μπορούμε κι εμείς στη συνέχεια να ενημερώνουμε τους πολίτες. Είναι πολύ σημαντικές οι στιγμές», ανέφερε, και διαβεβαίωσε ότι θα λειτουργούμε «υποστηρικτικά εκεί και ό,που απαιτείται».

Να διαφυλαχθούν οι συγκλίσεις στο Κυπριακό, δεν μπορεί να καθοριστεί ο βαθμός αισιοδοξίας λέει ο ΓΓ ΑΚΕΛ

Στην ανάγκη να διαφυλαχθούν οι συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί στο Κυπριακό αναφέρθηκε την Παρασκευή, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου στο Προεδρικό, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου. Παράλληλα, εμφανίστηκε συγκρατημένος ως προς τις προοπτικές επανέναρξης των συνομιλιών, σημειώνοντας ότι με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν μπορεί να καθοριστεί ο βαθμός αισιοδοξίας.

«Η σημερινή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου έγινε υπό το φως της αναμενόμενης και σημαντικής ομολογουμένως επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που ευελπιστούμε ότι θα έχει ως αποτέλεσμα την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ή τουλάχιστον να υπάρξουν τέτοια δεδομένα που θα φέρουν τον στόχο της επανέναρξη των διαπραγματεύσεων όσο το δυνατόν πιο κοντά», ανέφερε αρχικά ο κ. Στεφάνου.

«Στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλώς ακούσαμε την ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με το τι προέκυψε από την προηγούμενη συνεδρία και είχαμε την ευκαιρία να ξανακαταθέσουμε τις δικές μας απόψεις σχετικά με την υλοποίηση του στόχου για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», είπε.

Σημείωσε ότι είναι γνωστό ότι «το ΑΚΕΛ υποστηρίζει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν το 2017, διαφυλάσσοντας τις συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν και αξιοποιώντας το πλαίσιο που κατέθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ενώπιον των δύο πλευρών».

«Θέλω να πω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να είναι οι τοποθετήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς γιατί πρέπει να δώσουμε ένα σαφές δείγμα των τοποθετήσεων μας αναφορικά με το πώς προσεγγίζουμε το ζήτημα της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων», είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ.

Ανέφερε ότι «οι συγκλίσεις είναι πολλές και σημαντικές σε σημαντικά κεφάλαια και πτυχές του Κυπριακού».

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να διαφυλάξουμε όσα επιτεύχθηκαν για να ξεκινήσουμε από εκεί που ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θεωρεί ότι είναι ένα μίλι μόνο μακριά από την επίτευξη στρατηγικής συναντίληψης που σύμφωνα με τον ίδιο αποτελεί και τον δρόμο χωρίς επιστροφή για την επίτευξη μιας συνολικής λύσης στο Κυπριακό», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι η λύση του Κυπριακού «ασφαλώς θα στηρίζεται στη συμφωνημένη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα και την ίδια ώρα θα τερματίζει την τουρκική κατοχή και θα επανενώνει τον τόπο και τον λαό, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους».

Ερωτηθείς κατά πόσο είναι αισιόδοξος μετά την ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είπε ότι η αισιοδοξία θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις της Τουρκίας.

Όπως ανέφερε, απαιτούνται προσεγγίσεις που θα επιτρέψουν στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών.

«Αυτή την ώρα δεν μπορούμε να καθορίσουμε πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε», πρόσθεσε.

«Από την ενημέρωση που έχουμε λάβει, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε με το τι σχεδιάζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ», είπε ο κ. Στεφάνου.

«Αυτό, κατά την άποψή μας, πολλαπλασιάζει και την ανάγκη όπως εμείς να είμαστε ξεκάθαροι αναφορικά με το τι υποστηρίζουμε και το τι θα θέλαμε αναφορικά με την πρωτοβουλία που ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έχει εκφράσει την ετοιμότητα να αναλάβει, αν και εφόσον βεβαίως τα δεδομένα στηρίξουν μια τέτοια πρωτοβουλία», πρόσθεσε καταλήγοντας.

Ελπίδα από Πρόεδρο ΔΗΚΟ οι επαφές ΓΓ ΟΗΕ να οδηγήσουν σε σύγκλιση διευρυμένης διεθνούς διάσκεψης

Την ελπίδα οι επαφές στο νησί του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να διαμορφώσουν συνθήκες για σύγκλιση διευρυμένης διεθνούς διάσκεψης που θα έχει ως στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, στο συμφωνημένο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου που συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ χαιρέτισε την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο και εξέφρασε την ελπίδα «οι επαφές που θα έχει στο νησί θα διαμορφώσουν τέτοια δεδομένα και τέτοιες συνθήκες που θα επιτρέψουν την σύγκλιση μιας διευρυμένης διεθνούς διάσκεψης που θα έχει ως στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στο συμφωνημένο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα των ΗΕ».

Παράλληλα, ο κ. Παπαδόπουλος χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη καθώς «η ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ, που προφανώς έχει επιτευχθεί σε αυτό το διάστημα, βοηθά σε ό,τι αφορά την πίεση πάνω στην Τουρκία για να εγκαταλείψει τις πάγιες αδιάλλακτες θέσεις που διατυπώνει κατά καιρούς και οι οποίες παρεμποδίζουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ καταδίκασε «την έκδοση NAVTEX από πλευράς της Τουρκίας τις ημέρες που θα βρίσκεται ο ΓΓ του ΟΗΕ στο νησί».

«Είναι προφανές ότι η Τουρκία στέλνει τα δικά της μηνύματα κατά την διάρκεια αυτής της επίσκεψης, μηνύματα που δεν αφήνουν αισιοδοξία σε σχέση με τις προθέσεις της», πρόσθεσε.

Ο κ. Παπαδόπουλος εξέφρασε την ελπίδα ότι «αυτές οι κινήσεις δεν θα συνεχιστούν και κατά την διάρκεια των επαφών του ΓΓ του ΟΗΕ» και ότι «αυτές οι προθέσεις θα αλλάξουν έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

Εναντίον ΔΔΟ το ΕΛΑΜ, χαιρετίζει τον διορισμό Φίτο ο Χ.Χρίστου

Την θέση του ΕΛΑΜ ότι διαφωνεί με την λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, επειδή μια τέτοια λύση δεν διασφαλίζει την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού, εξέφρασε ο Πρόεδρος τού, Χρίστος Χρίστου, μετά την λήξη της συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου την Παρασκευή, χαιρετίζοντας όμως τον διορισμό του Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό Ραφαέλε Φίτο και τον ειδικό ρόλο που καλείται ν’ αναλάβει.

Ο κ. Χρίστου είπε επίσης ότι θεωρούν υποχρέωση του ΓΓ του ΟΗΕ, με την κάθοδό του την ερχόμενη εβδομάδα στην Κύπρο, να καταδικάσει τις ενέργειες της κατοχικής Τουρκίας που αφορούν την παραβίαση της Πράσινης Γραμμής, καθώς επίσης και την έκδοση NAVTEX για θαλάσσιες έρευνες σε σχέση με αγωγό φυσικού αερίου που θα κατασκευάσει η Τουρκία προς τα κατεχόμενα εδάφη της ΚΔ.

Αναμένουμε περισσότερες εξελίξεις, πρόσθεσε κι εξέφρασε ετοιμότητα, όποια στιγμή το ζητήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να συμμετάσχουν σε μια νέα συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου.

Το Κυπριακό παραμένει η πρώτη και βασική προτεραιότητα, λέει ο Πρόεδρος του Άλματος

Το Κυπριακό είναι γεγονός ότι παραμένει για όλους και για εμάς, ως ΑΛΜΑ, η πρώτη και βασική προτεραιότητα, δήλωσε ο Πρόεδρος του Άλματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου.

Ο κ. Μιχαηλίδης καλωσόρισε «την κινητικότητα που υπάρχει και η οποία εκφράζεται από το γεγονός ότι έρχεται στην Κύπρο ο ΓΓ του ΟΗΕ και από τον διορισμό του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό».

«Στηρίζουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην προσπάθεια την οποία καταβάλλει», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι «τα μηνύματα τα οποία βγαίνουν δημόσια από την Τουρκία δεν επιτρέπουν να υπάρξει ιδιαίτερη αισιοδοξία» και πρόσθεσε ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλείται να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων».

Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ακόμη ότι είναι σημαντικό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει κατά νου ότι «αν αυτή η προσπάθεια δεν πετύχει, τουλάχιστον θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα μηνύματα τα οποία δεν θα βγουν από αυτή την διαδικασία", θα είναι αυτά που "δίνουν την εντύπωση ότι υπάρχει πλέον αδυναμία επίλυσης του Κυπριακού».

"Δεν πρέπει, δηλαδή μέσα από αυτή την διαδικασία, εάν δεν επιτευχθεί η αναγκαία πρόοδος, να υπάρχει το μήνυμα της οριστικοποίησης της διχοτόμησης», ανέφερε και πρόσθεσε πως «αυτό θα ήταν μια τραγική εξέλιξη για την πλευράς μας».

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ