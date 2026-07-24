Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κοινωνία

Στη ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση 41χρονος μετά από ατύχημα κατά τη ρυμούλκηση οχήματος στο Τραχώνι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αποκόπηκε ο μηχανισμός ρυμούλκησης και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι – Μηδενική η ένδειξη αλκοόλης στον 34χρονο οδηγό.

Σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύεται 41χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ρυμούλκησης οχήματος το μεσημέρι της Τετάρτης στο Τραχώνι Λεμεσού.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε χθες λίγο μετά τη 1 μ.μ., όταν όχημα που οδηγούσε 34χρονος ρυμουλκούσε δεύτερο όχημα, στο οποίο βρισκόταν ο 41χρονος στη θέση του οδηγού.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φαίνεται ότι αποκόπηκε ο μηχανισμός ρυμούλκησης του πρώτου οχήματος, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 41χρονου στο κεφάλι.

Στον 34χρονο οδηγό διενεργήθηκε προκαταρκτικός έλεγχος αλκοόλης με μηδενική ένδειξη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Τις εξετάσεις για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος συνεχίζει ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣΤΡΟΧΑΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα