Στη ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση 41χρονος μετά από ατύχημα κατά τη ρυμούλκηση οχήματος στο Τραχώνι

Σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύεται 41χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ρυμούλκησης οχήματος το μεσημέρι της Τετάρτης στο Τραχώνι Λεμεσού.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε χθες λίγο μετά τη 1 μ.μ., όταν όχημα που οδηγούσε 34χρονος ρυμουλκούσε δεύτερο όχημα, στο οποίο βρισκόταν ο 41χρονος στη θέση του οδηγού.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φαίνεται ότι αποκόπηκε ο μηχανισμός ρυμούλκησης του πρώτου οχήματος, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 41χρονου στο κεφάλι.

Στον 34χρονο οδηγό διενεργήθηκε προκαταρκτικός έλεγχος αλκοόλης με μηδενική ένδειξη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Τις εξετάσεις για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος συνεχίζει ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής.