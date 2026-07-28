Ενδιάμεση απόφαση του Κακουργιοδικείου: Εκτός κράτησης η κατηγορούμενη για την υπόθεση των εμπρησμών στην Πάφο με αυστηρούς όρους

Ενδιάμεση απόφαση εξέδωσε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου στην πολύκροτη υπόθεση που αφορά σειρά εμπρησμών, απόπειρας εμπρησμού και άλλων σοβαρών αδικημάτων, διατάσσοντας την αποφυλάκιση της κατηγορούμενης 1 υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους, απορρίπτοντας το αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής για συνέχιση της κράτησής της.

Οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση αντιμετωπίζουν συνολικά 31 κοινές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων εμπρησμοί μηχανοκίνητων οχημάτων, εμπρησμός και απόπειρα εμπρησμού καφετέριας, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κακόβουλη βλάβη, επικίνδυνη οδήγηση και κλοπή πινακίδων. Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Ιουνίου 2026 το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου παρέπεμψε τους κατηγορούμενους σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου, διατάσσοντας παράλληλα την κράτησή τους, κρίνοντας ότι υπήρχε κίνδυνος φυγοδικίας και διάπραξης νέων αδικημάτων.

Κατά το στάδιο εκείνο η υπεράσπιση δεν έφερε ένσταση, διατηρώντας όμως το δικαίωμα να το πράξει ενώπιον του Κακουργιοδικείου. Στην ενδιάμεση απόφασή του, το Κακουργιοδικείο έκρινε ότι δεν δικαιολογείται η συνέχιση της κράτησης της κατηγορούμενης 1 ούτε λόγω κινδύνου φυγοδικίας ούτε λόγω κινδύνου διάπραξης νέων αδικημάτων. Ως εκ τούτου, διέταξε την αποφυλάκισή της με αυστηρούς όρους. Συγκεκριμένα, υποχρεούται να υπογράψει προσωπική εγγύηση ύψους €80.000, να καταθέσει χρηματική εγγύηση €20.000, να παραδώσει τα ταξιδιωτικά της έγγραφα στην Αστυνομία, να εγγραφεί στη λίστα απαγόρευσης εξόδου από τη Δημοκρατία (Stop List), να μην διέρχεται από τα οδοφράγματα προς τις μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές και να παρουσιάζεται καθημερινά δύο φορές στον Αστυνομικό Σταθμό Κοράκου.

Εκ μέρους της Δημοκρατίας, η δικηγόρος της Κατηγορούσας Αρχής, κα Ν. Παπούτσα, υποστήριξε ότι από την αστυνομική διερεύνηση προέκυψε πως σε όλους τους εμπρησμούς και στην απόπειρα εμπρησμού χρησιμοποιήθηκε το ίδιο όχημα, Toyota Vitz με αριθμούς εγγραφής ΝΥΒ872, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις έφερε κλοπιμαίες πινακίδες. Σύμφωνα με την Κατηγορούσα Αρχή, οι δράστες ήταν δύο άνδρες, οι οποίοι καταγράφηκαν να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο όχημα, να προμηθεύονται καύσιμα και να γεμίζουν πλαστικά μπουκάλια ίδιου τύπου με εκείνα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στους εμπρησμούς.

Η θέση της Δημοκρατίας είναι ότι οι δύο αυτοί άνδρες έχουν αναγνωριστεί ως οι κατηγορούμενοι 2 και 3, οι οποίοι, σε ορισμένες περιπτώσεις, φέρονται να προέβησαν και σε παραδοχές. Η εμπλοκή της κατηγορούμενης 1, σύμφωνα με την κα Παπούτσα, εδράζεται στο γεγονός ότι ήταν εκείνη που ενοικίασε το συγκεκριμένο όχημα για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διαπράχθηκαν τα επίδικα αδικήματα. Η Κατηγορούσα Αρχή αμφισβήτησε την εξήγησή της ότι αγνοούσε τη χρήση του οχήματος για παράνομες δραστηριότητες, επισημαίνοντας ότι κατά την ενοικίαση δήλωσε διαφορετικό αριθμό τηλεφώνου και άλλη διεύθυνση κατοικίας από τα πραγματικά της στοιχεία, ενώ παρέλαβε το όχημα τρίτο πρόσωπο αντί της ίδιας.

Επιπλέον, υποστηρίχθηκε ότι η επιλογή εταιρείας ενοικιάσεως στη Λάρνακα, ενώ η ίδια διαμένει στο Κοράκου, καθώς και το γεγονός ότι το όχημα, μετά από αστυνομική καταδίωξη στις 15 Απριλίου 2026, κατέληξε σταθμευμένο έξω από την κατοικία της, αποτελούν στοιχεία που ενισχύουν τη θέση της Κατηγορούσας Αρχής.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης , δικηγόρος Ηλίας Σατολιάς που εμφανίστηκε μαζί με τον δικηγόρο Αντώνη Σατολιά ανέφερε ότι η πελάτιδά του ουδέποτε αμφισβήτησε πως ήταν εκείνη που ενοικίασε το όχημα, υποστηρίζοντας όμως ότι αυτό έγινε αποκλειστικά για τις προσωπικές της μετακινήσεις και όχι για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος. Όπως ανέφερε, το μόνο που συνέβη ήταν ότι επέτρεπε στους ανιψιούς της, δηλαδή στους κατηγορούμενους 2 και 3, να χρησιμοποιούν το όχημα, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτό χρησιμοποιείτο για παράνομες πράξεις. Υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε άμεση μαρτυρία που να την τοποθετεί στους χώρους των εμπρησμών ή να την συνδέει με τον σχεδιασμό ή την εκτέλεσή τους.

Η υπεράσπιση παρέπεμψε επίσης σε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία η κατηγορούμενη δεν διέθετε δικό της αυτοκίνητο, καθώς και σε ιατρικά στοιχεία που, όπως υποστήριξε, καταδεικνύουν ότι δεν οδηγεί κατά τις νυχτερινές ώρες. Επισήμανε ακόμη ότι οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι 2 και 3 αναφέρουν πως ήταν εκείνοι που οδηγούσαν το ενοικιαζόμενο όχημα.

Ο κ. Σατολιάς τόνισε ακόμη ότι σε προηγούμενη ποινική διαδικασία, η οποία στη συνέχεια αναστάλθηκε, η κατηγορούμενη είχε μείνει ελεύθερη για περίπου μιάμιση ώρα και, παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως επρόκειτο να καταχωρηθεί νέα υπόθεση και να ζητηθεί εκ νέου η κράτησή της, δεν επιχείρησε να διαφύγει αλλά παρουσιάστηκε κανονικά ενώπιον του Δικαστηρίου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς της με την Κύπρο και πρότεινε την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων, μεταξύ των οποίων η καταβολή χρηματικής εγγύησης €20.000 και η καθημερινή παρουσία της σε αστυνομικό σταθμό, πρόταση που τελικά υιοθετήθηκε σε μεγάλο βαθμό από το Δικαστήριο. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι δεν έφεραν ένσταση στην κράτηση τους.