Άνοιξαν οι εγγραφές για τον 28ο Διεθνή Αγώνα Δρόμου «Μάριος Αγαθαγγέλου»

Ο Διεθνής Αγώνας Δρόμου «Μάριος Αγαθαγγέλου», ο οποίος αποτέλεσε την αφετηρία των Λεμεσίων, του μεγαλύτερου πολυαθλητικού θεσμού της χώρας μας, επιστρέφει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, συνεχίζοντας μια παράδοση σχεδόν τριών δεκαετιών που προάγει το αθλητικό ιδεώδες, το «ευ αγωνίζεσθαι» και την αγάπη για τον αθλητισμό.

Οι εγγραφές για τον 28ο Διεθνή Αγώνα Δρόμου «Μάριος Αγαθαγγέλου» έχουν ήδη ανοίξει, με τον Δήμο Λεμεσού να προσκαλεί δρομείς κάθε ηλικίας και επιπέδου να δηλώσουν συμμετοχή και να βρεθούν στη γραμμή εκκίνησης του ιστορικού αγώνα.

Αφιερωμένος στη μνήμη του αθλητή και εκπαιδευτικού Μάριου Αγαθαγγέλου, ο αγώνας έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τον κυπριακό δρομικό αθλητισμό, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες δρομείς από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Η περσινή διοργάνωση, κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχών, με εκατοντάδες δρομείς, οικογένειες, παιδιά, ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές να πλημμυρίζουν το παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση του αγώνα και τη θέση του ως ενός από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα του τόπου.

Διαδρομές

Ο 28ος Διεθνής Αγώνας Δρόμου «Μάριος Αγαθαγγέλου» περιλαμβάνει διαδρομές για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης:

10 χλμ. – Άνδρες και Γυναίκες

5 χλμ. – Άνδρες, Γυναίκες και Εταιρικός Αγώνας

1 χλμ. – Παιδικός Αγώνας (έως 15 ετών)

Δηλώσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας: https://getyourtickets.eu/event/lemesia2026

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα και τους όρους συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών.

Διοργανωτές: Λεμέσια, Δήμος Λεμεσού

Ασημένιοι Χορηγοί: Medochemie, Space 307, Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

Χορηγοί: Avaton, Hercules Group

Υποστηρικτές: Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Marlow Navigation, Nextbike, ACS Courier.

ΛΕΜΕΣΙΑ 2026

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