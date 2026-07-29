Νέα επιχείρηση«σκούπα» της Τροχαίας Πάφου: 23 καταγγελίες και κατασχέσεις ηλεκτρικών πατινιών στο παραλιακό μέτωπο

Στοχευμένη επιχείρηση για την πάταξη της παράνομης χρήσης Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (ΣΠΚ), όπως τα ηλεκτρικά πατίνια, πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης η Τροχαία Πάφου στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τα μέλη της Τροχαίας προχώρησαν στην καταγγελία 20 προσώπων για διάφορες παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τη χρήση των ΣΠΚ.

Παράλληλα, άλλα τρία πρόσωπα καταγγέλθηκαν επειδή διακινούνταν με συσκευές προσωπικής κινητικότητας στον πεζόδρομο του λιμανιού, όπου η κυκλοφορία τους απαγορεύεται. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι συσκευές κατασχέθηκαν από την Αστυνομία.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, καθώς προγραμματίζονται και άλλες στοχευμένες επιχειρήσεις με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας του Δήμου Πάφου και της Τροχαίας για αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις Συσκευές Προσωπικής Κινητικότητας. Υπενθυμίζεται ότι, μετά από πρόσφατη σύσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο, αποφασίστηκε η εντατικοποίηση των ελέγχων, τόσο για τους χρήστες όσο και για τις εταιρείες ενοικίασης ηλεκτρικών πατινιών που δραστηριοποιούνται χωρίς την απαιτούμενη δημοτική άδεια.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου, ο υπεύθυνος της Τροχαίας Πάφου Υπαστυνόμος Ανδρονικός Τσαππής, ο Υπεύθυνος Οδικής Ασφάλειας Χρίστος Λιασίδης και υπηρεσιακοί λειτουργοί του Δήμου, οι οποίοι αξιολόγησαν την εφαρμογή της νομοθεσίας και τα δεδομένα που επικρατούν στην πόλη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τον Ιανουάριο του 2026 μέχρι σήμερα έχουν καταγγελθεί συνολικά 132 παραβάσεις που αφορούν τη χρήση Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας στην επαρχία Πάφου, γεγονός που καταδεικνύει την αυξημένη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι επιτρέπεται μόνο η κυκλοφορία ΣΠΚ ιδιωτικής χρήσης και μόνο σε δρόμους με ανώτατο όριο ταχύτητας 30 χιλιομέτρων την ώρα, σε ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες και σε κοινόχρηστους χώρους ποδηλατών και πεζών όπου υπάρχει η προβλεπόμενη σήμανση.

Αντίθετα, απαγορεύεται η χρήση τους σε πλατείες και πεζόδρομους, εκτός εάν οι χώροι αυτοί έχουν χαρακτηριστεί επισήμως ως επιτρεπόμενοι.

Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για άτομα με κινητικά προβλήματα. Δήμος Πάφου και Τροχαία διαμηνύουν ότι η συνεργασία τους θα συνεχιστεί με στόχο την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, την προστασία των πολιτών και των επισκεπτών και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη.