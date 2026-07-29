Τετραήμερη κράτηση στον γνωστό επιχειρηματία της Λάρνακας: Το «κόλπο» με τους ξένους επενδυτές, τα πλαστά συμβόλαια και τα €12 εκατ.

Διάταγμα τετραήμερης κράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εναντίον του 62χρονου γνωστού επιχειρηματία, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο διερεύνησης έντεκα υποθέσεων που σχετίζονται με επενδύσεις και αγοραπωλησίες ακινήτων.

Οι υποθέσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, δόλιων συναλλαγών και άλλων συναφών αδικημάτων. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι πράξεις που διερευνώνται φέρεται να διαπράχθηκαν μεταξύ των ετών 2022 και 2024 στην επαρχία Λάρνακας, ενώ το συνολικό ποσό που φέρεται να εμπλέκεται στις καταγγελίες προσεγγίζει τα €12 εκατομμύρια.

Επενδύσεις σε αναπτύξεις ακινήτων

Από την ένορκη μαρτυρία που παρουσιάστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου προκύπτει ότι μέρος των καταγγελιών αφορά συμφωνίες με επενδυτές από το εξωτερικό για χρηματοδότηση οικιστικών, εμπορικών και ξενοδοχειακών αναπτύξεων.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που διερευνώνται, χρήματα φέρεται να καταβάλλονταν είτε ως επενδυτικό κεφάλαιο είτε ως δάνεια προς εταιρείες που συνδέονταν με τις αναπτύξεις. Σε αντάλλαγμα, οι επενδυτές φέρεται να λάμβαναν διαβεβαιώσεις για ποσοστά επί των κερδών, συμμετοχή σε εταιρείες ή εξασφαλίσεις επί ακινήτων.

Οι ανακριτές εξετάζουν κατά πόσο ορισμένες από τις συμφωνίες παρουσιάστηκαν στους επενδυτές με στοιχεία που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματική ιδιοκτησιακή ή εταιρική κατάσταση των έργων. Διερευνάται επίσης κατά πόσο μετοχές ή δικαιώματα που είχαν περιληφθεί σε προηγούμενες συμφωνίες μεταβιβάστηκαν εκ νέου σε άλλα πρόσωπα ή εταιρείες.

Έρευνα για συμβόλαια και υπογραφές

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην εξέταση εγγράφων που κατατέθηκαν στο Κτηματολόγιο και αφορούν πωλητήρια συμβόλαια, μεταβιβάσεις ακινήτων και εξουσιοδοτήσεις.

Στην ένορκη μαρτυρία γίνεται αναφορά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόσωπα φέρεται να αρνήθηκαν ότι υπέγραψαν συγκεκριμένες εξουσιοδοτήσεις ή συμβάσεις που εμφανίζονταν να έχουν καταρτιστεί στο όνομά τους. Σε άλλες περιπτώσεις εξετάζεται κατά πόσο πωλητήρια έγγραφα κατατέθηκαν για ακίνητα τα οποία είχαν ήδη αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενων συμφωνιών.

Οι Αρχές διερευνούν ακόμη ισχυρισμούς ότι σε ορισμένους επενδυτές παρουσιάζονταν φωτοαντίγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία ως επιβεβαίωση ότι οι συναλλαγές είχαν καταχωριστεί κανονικά, ενώ από μεταγενέστερους ελέγχους φέρεται να προέκυψαν διαφορετικά δεδομένα.

Πολλαπλές καταγγελίες και εξέταση εταιρικών συναλλαγών

Η Αστυνομία εξετάζει σειρά εταιρικών εγγράφων, συμφωνιών μετόχων, κινήσεων κεφαλαίων και συναλλαγών που σχετίζονται με ακίνητα στην επαρχία Λάρνακας. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης συμφωνίες για απόκτηση εταιρικών συμμετοχών, καθώς και καταγγελίες ότι επενδυτές δεν έλαβαν τις μετοχές, τα ακίνητα ή τις αποδόσεις που, όπως υποστηρίζουν, είχαν συμφωνηθεί.

Σκοπός της προσωποκράτησης, όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο, είναι να δοθεί χρόνος στους ανακριτές να παραλάβουν και να εξετάσουν πρόσθετα έγγραφα, να λάβουν καταθέσεις και να διερευνήσουν τη διαδρομή των χρημάτων. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι σε αρχεία εταιρειών, τραπεζικές συναλλαγές και κτηματολογικά δεδομένα.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν και άλλες καταγγελίες ή νέα στοιχεία.