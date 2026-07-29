«Λαβράκι» του Τελωνείου σε Λεμεσό και Λευκωσία με αδασμοαφορολόγητα καπνικά - Εξώδικα €18.500

Σε κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων αδασμοαφορολόγητων καπνικών προϊόντων σε Λεμεσό και Λευκωσία προχώρησε το Τμήμα Τελωνείων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, στις 26/7/2026 λειτουργοί του Τελωνείου Λεμεσού ενημερώθηκαν από μέλη του ΟΠΕ ότι μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν σε όχημα 64χρονου στη Λεμεσό εντόπισαν εντός του οχήματος ποσότητα καπνικών προϊόντων που εκ πρώτης όψεως φαίνονταν να είναι αδασμοαφορολόγητα.

Συγκεκριμένα, στο όχημα του υπόπτου εντοπίστηκαν 51 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, 83 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία, καθώς και 1 κιλό και 700 γραμμάρια καπνού για στριφτό τσιγάρο.

Οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, αφού επιθεώρησαν τις πιο πάνω ποσότητες, διαπίστωσαν ότι δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοαφορολόγητα.

Σημειώνεται ότι ο ύποπτος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα καπνικά προϊόντα και το όχημα κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρότασή του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης με την καταβολή ποσού €6.500 και καταβολή πρόσθετου ποσού €500 για την απόδοση του οχήματος. Για τα κατασχεθέντα καπνικά θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.

Εξάλλου, στις 28/7/2026 λειτουργοί του Τομέα Διερευνήσεων Αρχιτελωνείου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, πραγματοποίησαν έρευνα σε υποστατικό (περίπτερο) και σε οικία κατόπιν εντάλματος που εξασφάλισαν από το Δικαστήριο ιδιοκτησίας 53χρονου στη Λευκωσία.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο υποστατικό και στην οικία του υπόπτου εντοπίστηκαν συνολικά 137 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, 17 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία, καθώς και 6 κιλά και 500 γραμμάρια καπνού για στριφτό τσιγάρο.

Οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, αφού επιθεώρησαν τις πιο πάνω ποσότητες, διαπίστωσαν ότι δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοαφορολόγητα.

Ο ύποπτος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρότασή του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης με την καταβολή ποσού €12.000. Για τα κατασχεθέντα καπνικά θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ