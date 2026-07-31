Βιομηχανία: Αυξημένες κατά 2,3% οι τιμές τον Ιούνιο

Μικρή αύξηση παρουσιάζουν οι τιμές στον τομέα της βιομηχανίας, όπως δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Ιούνιο 2026 έφτασε στις 125,8 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,3% σε σύγκριση με τον Μάιο 2026. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 2,3%.

Τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον Μάιο 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων κατά 0,3%, στη μεταποίηση κατά 0,3% και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος επίσης κατά 0,3%, ενώ σημείωσε μείωση στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών κατά 0,2%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις σε όλους τους τομείς, ως εξής: παροχή νερού και ανάκτηση υλικών 5,8%, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 3,6%, μεταποίηση 1,8% και μεταλλεία και λατομεία 1,6%.

Στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών δεν σημειώθηκε μεταβολή

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 0,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.