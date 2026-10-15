Τράπεζα Κύπρου: Με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση «Οι Νέοι Ρωτούν»

Η πρωτοβουλία έχει ως βασικό στόχο να δώσει βήμα στους νέους, αναδεικνύοντας σημαντικά θέματα και προβληματισμούς που απασχολούν τους μαθητές και τις μαθήτριες σήμερα. Μέσα από έναν ανοικτό και ουσιαστικό διάλογο, οι νέοι έχουν την ευκαιρία να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα, να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και να ακούσουν τις απόψεις και τις εμπειρίες ανθρώπων με εξειδικευμένη γνώση σε θέματα που επηρεάζουν το παρόν και, κυρίως, το μέλλον τους.

Στο επίκεντρο της φετινής συζήτησης βρέθηκε ένα από τα πλέον επίκαιρα ζητήματα της εποχής μας: η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και ο τρόπος με τον οποίο αναμένεται να επηρεάσει τις σπουδές, την απασχόληση και τα επαγγέλματα των επόμενων χρόνων.

Η εκδήλωση εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο της έκθεσης ΣΠΟΥΔΑ-ΖΩ, την οποία στηρίζει η Τράπεζα Κύπρου και διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στις 17 Οκτωβρίου.

Κύριος προσκεκλημένος στο «Οι Νέοι Ρωτούν» ήταν ο Ελπιδοφόρος Αναστασίου, Head of Educational Innovation for STEAM & Emerging Technologies στη Globeducate, Head of Innovation στο Pascal International Education, ιδρυτής του Cyprus Space Foundation και υποψήφιος διδάκτορας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ως πρωτοπόρος στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, της διαστημικής επιστήμης και των τεχνολογιών STEAM στην εκπαίδευση, μοιράστηκε με τους μαθητές γνώσεις και εμπειρίες γύρω από τις τεχνολογικές εξελίξεις και τον αντίκτυπό τους στην εκπαίδευση και την επαγγελματική ζωή. Είναι επίσης ο δημιουργός του ΤΕΥΚΡΟΥ, του πρώτου διαδραστικού AI ξεναγού μουσείου του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου.

Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης η Μαριλένα Ιωαννίδου, Manager Rewards & Organisational Effectiveness της Τράπεζας Κύπρου, η οποία συζήτησε με τα παιδιά τις προκλήσεις και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και τις προοπτικές απασχόλησης σε μεγάλους οργανισμούς στην Κύπρο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δεξιότητες που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία σε ένα εργασιακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται συνεχώς με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Τα κύρια θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν:

Η εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και ειδικότερα η επίδρασή της στην αγορά εργασίας.

Οι αλλαγές που ενδέχεται να επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη σε υφιστάμενα επαγγέλματα και θέσεις εργασίας, καθώς και η ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

Οι νέες δεξιότητες και γνώσεις που θα χρειαστούν οι εργαζόμενοι του μέλλοντος.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης και των σπουδών στην προετοιμασία των νέων για ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.

Οι ανησυχίες, οι απορίες και οι προβληματισμοί των μαθητών γύρω από την ανάπτυξη και την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μέσα από τον θεσμό «Οι Νέοι Ρωτούν», η Τράπεζα Κύπρου συνεχίζει να δημιουργεί ευκαιρίες ουσιαστικού διαλόγου με τη νέα γενιά, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να ενημερωθούν, να προβληματιστούν και να προετοιμαστούν καλύτερα για τις αλλαγές που διαμορφώνουν ήδη την εκπαίδευση, την εργασία και την κοινωνία του αύριο.