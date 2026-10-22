Από το 1992, τα Estella Tortilla Chips παράγονται στην Κύπρο από το Λαϊκό Καφεκοπτείο, προσφέροντας μια μεξικάνικη γευστική εμπειρία με τοπική παραγωγή. Η αγαπημένη σειρά Estella Tortilla Chips, κάνει ένα δυναμικό refresh και επιστρέφει στο ράφι με νέα, μοντέρνα εμφάνιση, διατηρώντας αναλλοίωτα όλα όσα την έχουν κάνει αγαπημένη στους καταναλωτές: την ποιότητα, τη χαρακτηριστική τραγανή υφή και τη μοναδική τους γεύση.
Estella Tortilla Chips: Νέα εμφάνιση, αγαπημένη γεύση και νέα Sweet Chili απόλαυση
Τα Estella Tortilla Chips επαναλανσάρονται με νέα, σύγχρονη συσκευασία και εμφάνιση, καθώς και μια ολοκαίνουργια γεύση Sweet Chilli!
Η μακρόχρονη παρουσία των Estella Tortilla Chips στην κυπριακή αγορά αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς για ένα προϊόν που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα αγαπημένα snacks. Οι νέες συσκευασίες των Estella Tortilla Chips υιοθετούν μια φρέσκια και σύγχρονη αισθητική, με στόχο να ξεχωρίζουν ακόμη περισσότερο στο ράφι και να αναδεικνύουν με πιο δυναμικό τρόπο τον χαρακτήρα της μάρκας.
Η ανανέωση, όμως, δεν περιορίζεται στην εμφάνιση. Τα Estella Tortilla εμπλουτίζουν τη γκάμα τους με μια νέα, τολμηρή γευστική πρόταση: Sweet Chili.
Ένας απολαυστικός συνδυασμός γλυκιάς και πικάντικης γεύσης προσφέρει ένα διαφορετικό και πιο spicy twist στην εμπειρία των Estella. Η νέα γεύση Sweet Chili απευθύνεται σε όσους αγαπούν τις έντονες γεύσεις και αναζητούν κάτι νέο και διαφορετικό.
Με νέα εμφάνιση και περισσότερες γευστικές επιλογές, τα Estella Tortilla Chips συνεχίζουν να εξελίσσονται, παραμένοντας πιστά στην ποιότητα και τη γεύση που τα έχουν καθιερώσει στην κυπριακή αγορά.
Από τις διαχρονικά αγαπημένες γεύσεις μέχρι τη νέα Sweet Chili, τα Estella προσφέρουν μια επιλογή για κάθε γούστο, κάθε στιγμή και κάθε διάθεση.
Νέα εμφάνιση. Αγαπημένη γεύση. Νέα Sweet Chili απόλαυση.
Τα Estella Tortilla Chips γίνονται πιο spicy από ποτέ!
Τα Estella Tortilla Chips παρασκευάζονται και συσκευάζονται εξολοκλήρου στην Κύπρο από το Λαϊκό Καφεκοπτείο και διανέμονται από τη LaikoCosmos Trading Ltd.
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