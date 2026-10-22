Οι Γενικές Ασφάλειες αναθεωρούν τη «Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»

Η αναθεώρηση είναι αναγκαία καθώς οι Γενικές Ασφάλειες οφείλουν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(I)/2018).

Οι Γενικές Ασφάλειες, έχουν αναθεωρήσει τη «Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» (Privacy Statement) που αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων. Η «Δήλωση» αναφέρει ρητά και με διαφάνεια τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, τα δικαιώματα των καταναλωτών και σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια και χρήση των προσωπικών δεδομένων στις Γενικές Ασφάλειες. Η «Δήλωση» είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα ( www.genikesinsurance.com.cy ) και στα κατά τόπους καταστήματα των Γενικών Ασφαλειών.

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