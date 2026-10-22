Διεθνής διάκριση για το Cavalli Tower at Limassol Blu Marine

Για να γιορτάσει τη διάκριση, ο Όμιλος επέλεξε έναν αναπάντεχο τρόπο, ένα βίντεο με κινηματογραφική δράση και χιούμορ, στο οποίο ένας κασκαντέρ φαίνεται να πραγματοποιεί ένα θεαματικό άλμα από το ρετιρέ του πύργου μέχρι την παραλία. Η σκηνή, δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, δίνει μια ιδιαίτερη διάσταση στην ανακοίνωση, με φόντο την αρχιτεκτονική του Cavalli Tower και το γαλάζιο της Μεσογείου.

Η υπογραφή Cavalli στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού

Το Cavalli Tower αποτελεί το πρώτο οικιστικό έργο στην Ευρώπη με την επωνυμία Roberto Cavalli. Ο πύργος των 30 ορόφων συνδυάζει την αρχιτεκτονική της Benoy με εσωτερικούς χώρους επιπλωμένους με την χαρακτηριστική αισθητική του παγκοσμίους φήμης οίκου μόδας Roberto Cavalli.

Η εκφραστικότητα του ιταλικού οίκου αποτυπώνεται στην επιλογή των υλικών, στις υφές και στις προσεγμένες λεπτομέρειες των χώρων. Οι κατοικίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να αναδεικνύουν τη θέα προς τη θάλασσα, ενώ τα προαιρετικά πακέτα επίπλωσης Roberto Cavalli δίνουν στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το σπίτι τους με την ίδια σχεδιαστική υπογραφή.

Παραθαλάσσια ζωή, με την πόλη δίπλα σας

Το Cavalli Tower εντάσσεται στο Limassol Blu Marine, ένα από τα σημαντικότερα έργα του Ομίλου Λεπτός στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού. Σε μικρή απόσταση από τη Μαρίνα, το Κασίνο και την Παλιά Πόλη, το συγκρότημα συνδυάζει τη ζωή δίπλα στη θάλασσα με εύκολη πρόσβαση στο επιχειρηματικό κέντρο, την εστίαση και την ψυχαγωγία της πόλης.

Η εμπειρία διαμονής θα πλαισιώνεται από εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, χώρους σπά και άθλησης, διαμορφωμένους κήπους, χώρους εστίασης, υπηρεσίες concierge, προσομοίωση golf, και cinema room, προσφέροντας άνεση και φροντίδα στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Στο Cavalli Tower στο Limassol Blu Marine διατίθενται προς πώληση διαμερίσματα ενός έως τεσσάρων υπνοδωματίων και το ρετιρέ, με τιμές που ξεκινούν από €875.000 πλέον ΦΠΑ. Η ποικιλία μεγεθών και διαρρυθμίσεων προσφέρει επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές στεγαστικές ανάγκες και προσωπικές προτιμήσεις.

Η νέα διάκριση προστίθεται στη μακρόχρονη πορεία του Ομίλου Λεπτός και εκφράζει τη σταθερή του προσήλωση στην ποιότητα, τον προσεγμένο σχεδιασμό και τις συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους. Με το Cavalli Tower at Limassol Blu Marine, η τεχνογνωσία του Ομίλου συναντά την ιταλική δημιουργικότητα, διαμορφώνοντας μια ξεχωριστή πρόταση κατοικίας στη Μεσόγειο.

Περισσότερες πληροφορίες: limassolblumarine.com/cavalli-tower +357 25 555555 | cavallitower@limassolblumarine.com

*Το συνοδευτικό βίντεο έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Η σκηνή του άλματος είναι φανταστική.