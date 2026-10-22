Στην Coca-Cola HBC Κύπρου απονεμήθηκε το βραβείο «Supply Chain Company of the Year» για το 2026

Η εταιρεία απέσπασε το Grand Award «Supply Chain Company of the Year», καθώς και δύο επιπλέον βραβεία, Platinum και Gold, για την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στις λειτουργίες αποθήκευσης και την επένδυση στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων της. Αυτές οι διακρίσεις αναγνωρίζουν τη συνεχή εστίαση της Coca-Cola HBC Κύπρου στην επιχειρησιακή αριστεία, τη χρήση της τεχνολογίας στις δραστηριότητές της και την ανάπτυξη των ανθρώπων της.

Ειδικότερα, η εταιρεία τιμήθηκε με το Platinum Award στην κατηγορία «Καινοτομία στην Αποθήκευση», για την εφαρμογή της τεχνολογίας Vision Picking / Augmented Reality (AR) στην προετοιμασία παραγγελιών προϊόντων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αξιοποιεί τις δυνατότητες της επαυξημένης πραγματικότητας, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών αποθήκευσης και στη βελτίωση της ταχύτητας και της ακρίβειας κατά την εκτέλεση των παραγγελιών.

Παράλληλα, η Coca-Cola HBC Κύπρου απέσπασε το Gold Award για την πρωτοβουλία «Best Internal Use of Academies – Supply Chain Academy», αναγνωρίζοντας την έμφαση που δίνει στη συνεχή εκπαίδευση, την ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και την ανάπτυξη των ανθρώπων της. Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, η εταιρεία αναδεικνύει τη σημασία της επένδυσης στη γνώση και στην καλλιέργεια ικανοτήτων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας.

O Ζήσης Πασχαλίδης, Sales Manager Cyprus της Coca-Cola HBC, δήλωσε: «Αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτές τις διακρίσεις, οι οποίες αποτελούν αναγνώριση της συνεχούς επένδυσής μας στην τεχνολογία και την καινοτομία, στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας και στην επιχειρησιακή αριστεία. Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, ενισχύουμε καθημερινά τη δυνατότητά μας να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας με μεγαλύτερη ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία. Πάνω απ' όλα, οι βραβεύσεις αυτές αντανακλούν τη συλλογική προσπάθεια και την αφοσίωση των ανθρώπων μας, που βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε μας επιτυχίας.

Εκ μέρους της Coca-Cola HBC Κύπρου, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους στο τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και στα υπόλοιπα τμήματα για την επίτευξη αυτών των πρωτοβουλιών, καθώς και τους πελάτες και τους συνεργάτες μας για την εμπιστοσύνη και τη διαρκή υποστήριξή τους. Αυτή η αναγνώριση μας δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, να θέτουμε υψηλότερους στόχους και να δημιουργούμε βιώσιμη αξία μέσα από τις δραστηριότητές μας».

Τα Cyprus Supply Chain & Operations Awards αποτελούν έναν θεσμό αναγνώρισης της αριστείας, της καινοτομίας και των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας και των επιχειρησιακών λειτουργιών στην Κύπρο. Η φετινή απονομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Supply Chain & Operations Cyprus 2030», το οποίο επικεντρώθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές του κλάδου, με βασικούς άξονες την ανθεκτικότητα, την τεχνολογία, τη βιωσιμότητα και τον ανθρώπινο παράγοντα.