Health, Safety & Wellbeing στο επίκεντρο των δράσεων της MHV

Ολόκληρο τον Οκτώβριο, οι ομάδες της MHV έλαβαν μέρος σε δράσεις που στηρίζουν τη διάδοση του μηνύματος για τον Μήνα Ευαισθητοποίησης Καρκίνου του Μαστού. Με μεγάλο πάθος και ισχυρό αίσθημα ευθύνης, στελέχη και υπάλληλοι, συμμετείχαν στο 22ο “March with the Pink Figures”, στις 3 Οκτωβρίου στη Λευκωσία, που διοργανώθηκε από την Europe Donna Cyprus, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση και τη στήριξη γυναικών με καρκίνο του μαστού και γυναικολογικούς καρκίνους και την προώθηση των δικαιωμάτων τους.

Επιπλέον, η MHV οργάνωσε και συμμετείχε σε δράσεις ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, σε πρωτοβουλίες για τη συγκέντρωση χρημάτων, ενώ και τα δύο εμβληματικά ξενοδοχεία του ομίλου, Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol, και The Landmark Nicosia, Autograph Collection, Nicosia, φωταγωγήθηκαν με ροζ χρώμα, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης και ευαισθητοποίησης, πρόληψης και ανάγκης για έγκαιρη διάγνωση.

Τη σκυτάλη παίρνει ο Νοέμβριος και στο επίκεντρο μπαίνει η ανδρική υγεία, με την MHV να συμμετέχει στο κίνημα “Movember”, προωθώντας την ενημέρωση για τον καρκίνο του προστάτη, την ψυχική υγεία και την πρόληψη της αυτοκτονίας. Έτσι, τα Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol, και The Landmark Nicosia, Autograph Collection, Nicosia, θα φωταγωγηθούν για ολόκληρο το μήνα με μπλε χρώμα, ώστε να στηρίξουν τον σημαντικό αυτό σκοπό.

Μέσα από τις συνεχείς QHSE πρωτοβουλίες του, ο όμιλος παραμένει προσηλωμένος στην πρόληψη, την προστασία και την ενίσχυση της ευημερίας των ανθρώπων του. Στην MHV η φροντίδα των εργαζομένων δεν περιορίζεται μόνο στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των κινδύνων, αλλά επεκτείνεται στην ολιστική προστασία και προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας, στην ενημέρωση και τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Η προαγωγή της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων αποτελεί για την MHV μια διαρκή δέσμευση, αλλά και πυρηνικό κομμάτι της εταιρικής της κουλτούρας και της σταθερής ESG στρατηγικής της. Μια δέσμευση που αποτυπώνεται μέσα από την καθημερινή φροντίδα, τη συμμετοχή και τις μικρές ή μεγάλες πράξεις που κάνουν τη διαφορά για κάθε άνθρωπο του ομίλου.