Δίκη Φαίδωνα: Στο εδώλιο του μάρτυρα ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου - Τα επόμενα βήματα της διαδικασίας

Η ακροαματική διαδικασία συνεχίστηκε την Τρίτη, με τον Θεόδωρο Αριστοδήμου να προσέρχεται στο Δικαστήριο συνοδευόμενος από τη σύζυγο και τον γιο του και να οδηγείται ενώπιον του Κακουργιοδικείου προκειμένου να καταθέσει σχετικά με την υπόθεση.

Η διαδικασία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της φύσης των αδικημάτων που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.

Ο επιχειρηματίας θεωρείται ένας από τους βασικούς μάρτυρες κατηγορίας, ενώ στο παρελθόν είχε προβεί σε δημόσιες καταγγελίες σε σχέση με την υπόθεση, γεγονός που είχε κινητοποιήσει τις αρμόδιες Αρχές και είχε οδηγήσει στη λήψη καταθέσεων από την Αστυνομία.

Η σημερινή διαδικασία επικεντρώθηκε στην κατάθεση του Θεόδωρου Αριστοδήμου. Με την ολοκλήρωση της μαρτυρίας του, αναμένεται να ακολουθήσει η αντεξέτασή του από τους συνηγόρους υπεράσπισης του εν αργία Δημάρχου Πάφου.

Η μαρτυρία του επιχειρηματία θεωρείται σημαντική για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς περιλαμβάνεται στο μαρτυρικό υλικό της Κατηγορούσας Αρχής και αναμένεται να εξεταστεί λεπτομερώς από την υπεράσπιση κατά την αντεξέταση.

Επόμενες δικάσιμοι ορίστηκαν η 17η Νοεμβρίου, οπότε αναμένεται να συνεχιστεί η αντεξέταση του Θεόδωρου Αριστοδήμου από τους συνηγόρους υπεράσπισης, καθώς και η 27η Νοεμβρίου.

Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης και της αντεξέτασης του επιχειρηματία, το Δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει κατά πόσον, στη βάση του μαρτυρικού υλικού που έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής, έχει αποδειχθεί εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του κατηγορουμένου.

Ο Φαίδωνας Φαίδωνος αντιμετωπίζει συνολικά πέντε κατηγορίες, που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Η υπόθεση παραμένει ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου, με την ακροαματική διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2026.