Κορυφαίοι Επιστήμονες στο 14ο Διεθνές Πολυθεματικό Βιο-Ιατρικό Συνέδριο της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Με τη συμμετοχή της Emmanuelle Charpentier, η οποία τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Χημείας το 2020, η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος συνδιοργανώνουν, από τις 19 έως τις 21 Νοεμβρίου 2026, το 14ο Διεθνές Πολυθεματικό Βιοϊατρικό Συνέδριο «Βιοϊατρική Επιστημονική Κύπρος». Με κεντρικό θέμα «Ιατρική Σχολή: Μέσον Επιστήμης και Πολιτισμού», το συνέδριο προσκαλεί ιατρούς όλων των ειδικοτήτων σε τρεις ημέρες επιστημονικού διαλόγου με επίκεντρο την έρευνα και την κλινική πράξη.

Η Καθηγήτρια Emmanuelle Charpentier, από το Ινστιτούτο Max Planck στη Γερμανία, θα συμμετάσχει μαζί με διακεκριμένες προσωπικότητες της κλινικής ιατρικής. Μεταξύ των κύριων ομιλητών είναι οι καρδιολόγοι John Floras και Randall Starling, ο ενδοκρινολόγος Peter Rossing και ο πνευμονολόγος Sir Peter Barnes. Συνολικά, το πρόγραμμα συγκεντρώνει 80 ομιλητές, με συμμετοχές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, την Ελβετία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τον Λίβανο, μεταξύ άλλων χωρών.

Πραγματικά κλινικά περιστατικά και εργαστήριο υπερηχοκαρδιογραφίας

Οι ιατροί που θα παρακολουθήσουν το συνέδριο θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους ομιλητές πραγματικά κλινικά περιστατικά από την καρδιολογία, την αγγειακή ιατρική, τη διαβητολογία, τη νευρολογία, την πνευμονολογία, την ογκολογία και τη γενετική. Οι διαδραστικές παρουσιάσεις και η ανοικτή συζήτηση θα δώσουν στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα που προκύπτουν από την καθημερινή τους πρακτική. Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εξειδικευμένο εργαστήριο υπερηχοκαρδιογραφίας με τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο.

Δωρεάν εγγραφή και μοριοδότηση

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή ηλεκτρονικά ΕΔΩ ή τη μέρα του συνεδρίου από τις 8πμ. Η επίσημη τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στις 16:15 στην Πανεπιστημιούπολη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, και οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 21 Νοεμβρίου. Ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης, οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να λάβουν έως και 23 βαθμούς Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου έχει επίσης εγκρίνει 23 βαθμούς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, του Υπουργείου Υγείας, καθώς και ιατρικών συνδέσμων και φορέων ασθενών. Τα τελευταία πέντε χρόνια παρουσιάζεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Cell Death & Disease του Nature Portfolio.

Κύριος χορηγός του συνεδρίου είναι η Energon. Τη διοργάνωση στηρίζουν επίσης το Υφυπουργείο Πολιτισμού και οι εταιρείες Οφθαλμός, Proton Medical, Delorbis, Georgiades & Associates, Pfizer και Novartis.

Πρόγραμμα ΕΔΩ

Περισσότερες Πληροφορίες:

Καθηγητής Ιωάννης Πατρίκιος

Ηλ. Ταχυδρομείο: I.Patrikios@euc.ac.cy

Τηλ.: 00357 2271300

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: https://bsc.euc.ac.cy/

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Εγγραφή στο Συνέδριο: https://bsc.euc.ac.cy/registration/