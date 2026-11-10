Ανάμεικτες αντιδράσεις στα κατεχόμενα για τα νέα οδοφράγματα - Στο επίκεντρο η Μια Μηλιά

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Τορός χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικές τις αποφάσεις για ταυτόχρονο άνοιγμα των σημείων διέλευσης Λουρουτζίνας – Λυμπιών και Κάμπου – Καραβοστασίου. Χαιρέτισε επίσης τις συμφωνίες για ανταλλαγή αρχείων πολιτιστικής κληρονομιάς, συνεργασία σε περιβαλλοντικά έργα, επανέναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος «Imagine», δημιουργία μηχανισμού έκτακτης ανάγκης και αποκατάσταση χώρων θρησκευτικής κληρονομιάς.

Όπως ανέφερε, τα βήματα αυτά θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων, θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών και θα καλλιεργήσουν το πνεύμα ενός κοινού μέλλοντος. Υπογράμμισε ότι η βούληση που καταγράφηκε στη συμφωνία πρέπει να προωθηθεί αποφασιστικά, σημειώνοντας πως διαρκής ειρήνη στην Κύπρο μπορεί να υπάρξει μόνο μέσα από ενσυναίσθηση, εμπιστοσύνη και κοινή θέληση.

Ο πρόεδρος του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ), Ζεκί Τσελέρ, είπε ότι η συμφωνία των ηγετών των δύο κοινοτήτων περιλαμβάνει θετικά βήματα, αλλά δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες. Πρόσθεσε ότι το κόμμα του θα εκφράσει μέσα στη «βουλή» τη βούληση των Τουρκοκυπρίων για λύση.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Τσελέρ αξιολόγησε θετικά τη συμφωνία για τα δύο νέα σημεία διέλευσης, την επανέναρξη του προγράμματος «Imagine», τη λειτουργία τεχνικών επιτροπών, τη δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων, τη συντήρηση ιστορικών μνημείων, την ανταλλαγή αρχειακού υλικού, τα περιβαλλοντικά έργα και την επικείμενη τριμερή συνάντηση υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Εξέφρασε, ωστόσο, απογοήτευση επειδή δεν συμπεριλήφθηκαν σημεία διέλευσης που θα αποσυμφόρησαν την κυκλοφορία στη Λευκωσία ή θα ενίσχυαν το εμπόριο μέσω της Πράσινης Γραμμής, όπως στη Μια Μηλιά.

Ο Τσελέρ πρόσθεσε ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν μπορούν να υποκαταστήσουν μια συνολική λύση που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα, την ειρήνη και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων. Προειδοποίησε ότι το υφιστάμενο καθεστώς ενέχει σοβαρούς κινδύνους και ότι η επίλυση του Κυπριακού είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τις δύο κοινότητες όσο και για την περιφερειακή σταθερότητα.

Ο γενικός γραμματέας του τ/κ Δημοκρατικού Κόμματος, Σερχάτ Ακπινάρ, χαρακτήρισε σημαντική την πρωτοβουλία για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, σημείωσε όμως ότι κινήσεις που δεν αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών κινδυνεύουν να θεωρηθούν «προσχηματικές». Αναφερόμενος στην πρόταση του Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ για άνοιγμα των οδοφραγμάτων στη Λουρουτζίνα και τη Μια Μηλιά, έθεσε ερωτήματα για τη σκοπιμότητα διάνοιξης του οδοφράγματος Κάμπου – Καραβοστασίου.

Όπως είπε, στη δυτική περιοχή υπάρχουν ήδη τρία οδοφράγματα: Πύργος – Λιμνίτης, Αστρομερίτης και Απλίκι. Ως εκ τούτου, ανέφερε, δεν υπάρχει ουσιαστική τεκμηρίωση για τη δημιουργία τέταρτης διόδου στην ίδια περιοχή. Πρόσθεσε ότι κάθε νέο σημείο διέλευσης συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό κόστος, καθώς απαιτείται στελέχωση με «αστυνομικό, τελωνειακό και πολιτικό προσωπικό».

Ο Ακπινάρ υποστήριξε ότι ο Τουφάν Έρχιουρμαν θα πρέπει να χειριστεί το ζήτημα σε στενή διαβούλευση με την «κυβέρνηση», ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα και αποτελεσματικότερα αποτελέσματα.

Ο πρόεδρος του «ιδρύματος εθνικού αγώνα», Αζίζ Γκιουλμπαχάρ, ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του ότι η ελληνοκυπριακή ηγεσία και ο ΟΗΕ απέρριψαν τις προτάσεις του Τ/κ ηγέτη. Απευθυνόμενος στον Έρχιουρμαν, διερωτήθηκε: «Ενώ είναι τόσο ξεκάθαρο ότι η Τουρκία θέλει λύση δύο κρατών και γνωρίζοντας ότι η ομοσπονδία είναι εις βάρος μας, γιατί εξακολουθείτε να ζητάτε ομοσπονδία από την αδιάλλακτη ελληνοκυπριακή πλευρά;»

Κάλεσε τον Έρχιουρμαν να τιμήσει το «αξίωμα του προέδρου της τδβκ», λέγοντας ότι ο Τουρκοκύπριος «λαός» δεν είναι μειονότητα στο έλεος των Ελληνοκυπρίων. Υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία για το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως προκάλυμμα για να παραμεριστεί το ζήτημα της «κυριαρχίας». Κάλεσε τον Έρχιουρμαν να ευθυγραμμιστεί πλήρως με την πολιτική της Άγκυρας για «κυριαρχική ισότητα» και αναγνώριση του ψευδοκράτους, υπενθυμίζοντας ότι καθήκον του είναι η υπεράσπιση του «κράτους».

Πηγή: ΚΥΠΕ