Υπόθεση βασανισμών στην Πύλα: Αναβολή για τις 25 Νοεμβρίου - Απορρίφθηκε αίτημα 48χρονου

Σε προηγούμενη δικάσιμο οι δύο άνδρες είχαν απαντήσει μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Ο 48χρονος είχε καταθέσει αίτηση ζητώντας την απόρριψη της υπόθεσης, επικαλούμενος κατάχρηση διαδικασίας.

Στην αίτησή του υποστήριξε ότι εναντίον του καταχωρίστηκαν δύο ξεχωριστές υποθέσεις: η μία για τα επεισόδια έξω από την ΑΔΕ Λάρνακας και η άλλη για τα βασανιστήρια σε υποστατικό στην Πύλα. Κατά τη θέση του, οι υποθέσεις έπρεπε να περιληφθούν σε κοινό κατηγορητήριο.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας απέρριψε την αίτηση ως πρόωρη, κρίνοντας ότι τα δεδομένα στο παρόν στάδιο δεν μπορούν να στηρίξουν τον ισχυρισμό περί κατάχρησης.

Ο 48χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για υποβολή προσώπου σε βασανιστήρια, στέρηση της ελευθερίας προσώπου με σκοπό να τεθεί άτομο σε κίνδυνο σοβαρής βλάβης, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, επιθέσεις που προκαλούν πραγματική σωματική βλάβη και απαίτηση περιουσίας με απειλές.

Οι κατηγορίες σε βάρος του 27χρονου αφορούν στέρηση της ελευθερίας προσώπου, υποβολή προσώπου σε βασανιστήρια και επίθεση.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνέλαβε τον 48χρονο στις 6 Φεβρουαρίου. Κρατείται ως υπόδικος σε σχέση με υπόθεση συμπλοκής και ρίψης πυροβολισμών, που διαπράχθηκε στις 17 Ιανουαρίου στη Λάρνακα.

Τα αδικήματα της υπόθεσης βασανισμών διαπράχθηκαν το καλοκαίρι του 2025 στη Λάρνακα. Στο πλαίσιο των ερευνών έγινε έρευνα σε υποστατικό που σχετίζεται με τον 48χρονο και παραλήφθηκαν τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις.

Για την υπόθεση αναζητείται ακόμη ένα άτομο, εναντίον του οποίου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Αναζητούνται επίσης άλλοι συνεργοί των δύο υπόπτων, καθώς, σύμφωνα με τα βίντεο, υπάρχουν και άλλοι δράστες που δεν έχουν ταυτοποιηθεί σε αυτό το στάδιο.

Ο αριθμός των θυμάτων είναι έξι.

Πηγή: ΚΥΠΕ