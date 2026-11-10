Φόνος 51χρονου στην Πέγεια: Συνελήφθη 35χρονη που φέρεται να μετέφερε το θύμα - Υπό κράτηση μητέρα και γιος, ισχυρισμοί για κακοποίηση και ναρκωτικά

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου ο 22χρονος και η 42χρονη μητέρα του, για τους οποίους εκδόθηκαν διατάγματα οκταήμερης προσωποκράτησης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ενώπιον του Δικαστηρίου ο ανακριτής του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου, υπαστυνόμος Πλαστήρας Μηλίτης, ο 22χρονος ισχυρίστηκε ότι άκουσε φωνές από την κουζίνα της κατοικίας, όπου ο 51χρονος διαπληκτιζόταν με τη μητέρα του, καθώς πίστευε ότι διατηρούσε σχέση με άλλον άνδρα.

Ο νεαρός φέρεται να υποστήριξε ότι, όταν είδε τον 51χρονο να απειλεί τη μητέρα του με μαχαίρι, παρενέβη και τον μαχαίρωσε στα πλευρά. Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο, αφαίρεσε το μαχαίρι, με αποτέλεσμα να προκληθεί ακατάσχετη αιμορραγία.

Κακοποίηση και χρήση κοκαΐνης

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους ισχυρισμούς της 42χρονης σχετικά με τη συμπεριφορά του 51χρονου, με τον οποίο συμβίωνε.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια, ο 51χρονος έκανε χρήση κοκαΐνης και στη συνέχεια γινόταν επιθετικός, την κτυπούσε, την κακομεταχειριζόταν και εκδήλωνε έντονη ζηλοτυπία.

Η 42χρονη υποστήριξε ακόμη ότι δύο ημέρες πριν από το θανατηφόρο περιστατικό είχε προηγηθεί άλλος καβγάς, κατά τον οποίο, όπως ισχυρίστηκε, είχε δεχθεί κτυπήματα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ενώπιον του Δικαστηρίου ο ανακριτής του ΤΑΕ Πάφου, υπαστυνόμος Πλαστήρας Μηλίτης, μετά τον τραυματισμό ο 22χρονος φέρεται να ζήτησε από τη σύντροφό του να μεταφέρει τον 51χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Όπως αναφέρθηκε, η νεαρή τοποθέτησε τον τραυματία σε αυτοκίνητο, ωστόσο στη συνέχεια επέστρεψε στην κατοικία. Η Αστυνομία ενημερώθηκε στις 18:15 για σοβαρά τραυματισμένο άνδρα μέσα σε όχημα, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 20:42.

Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν επίσης κηλίδες αίματος στην κατοικία, τις οποίες η 42χρονη φέρεται να επιχείρησε να καθαρίσει.

Οι ανακριτές συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων και τη συλλογή τεκμηρίων για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μέχρι τη σημερινή δικαστική διαδικασία είχαν ληφθεί πέντε καταθέσεις, ενώ εκκρεμούσε η λήψη άλλων 50 από πρόσωπα του εργασιακού, οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος των υπόπτων.