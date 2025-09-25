Ποικιλία, τιμή και ποιότητα για τον κύπριο καταναλωτή

Η κυπριακή αγορά υπεραγορών διανύει μια περίοδο έντονου μετασχηματισμού, με τα ελληνικά προϊόντα να έχουν σημαντική θέση στα ράφια και στις επιλογές των καταναλωτών. Η ιστορική, πολιτισμική και οικονομική εγγύτητα Ελλάδας και Κύπρου έχει μεταφραστεί σε μια εντυπωσιακή εμπορική σχέση, που αποτυπώνεται όχι μόνο στους οικονομικούς δείκτες, αλλά και στην καθημερινότητα των Κυπρίων, οι οποίοι απολαμβάνουν μεγάλη ποικιλία ελληνικών προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές. Τα προϊόντα αυτά προσφέρουν ποικιλία και καλές τιμές, ενισχύοντας τις επιλογές για φθηνές και ποιοτικές επιλογές για τους Κύπριους καταναλωτές. Όσες υπεραγορές έχουν σχέση με ελληνικά προϊόντα κερδίζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στη Λευκωσία, η Ελλάδα κατέχει σταθερά την πρώτη θέση ως προμηθευτής προϊόντων στην κυπριακή αγορά. Το 2023, η αξία των ελληνικών προϊόντων που εισήχθησαν στην Κύπρο ανήλθε σε 2,84 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 6% σε σχέση με το 20221457. Η κυπριακή αγορά, παρά το μικρό της μέγεθος, διατηρεί έντονη προτίμηση στα ελληνικά προϊόντα, γεγονός που αποτυπώνεται και στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων υπεραγορών, ειδικά ελληνικών συμφερόντων, όπου η παρουσία ελληνικών τροφίμων, ποτών, ειδών οικιακής χρήσης και καλλυντικών είναι ιδιαίτερα εμφανής.

Ποιότητα και Προσιτές Τιμές

Η επιτυχία των ελληνικών προϊόντων στις κυπριακές υπεραγορές δεν οφείλεται μόνο στη συναισθηματική ή πολιτισμική σύνδεση, αλλά κυρίως στην ικανότητά τους να προσφέρουν ποιοτικές επιλογές και προσιτές τιμές. Οι Κύπριοι καταναλωτές, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της ακρίβειας ειδικά στα τρόφιμα, στρέφονται σε προϊόντα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία.

Η υψηλή διείσδυση των ελληνικών προϊόντων έχει συμβάλει στη δημιουργία ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στον κλάδο του λιανεμπορίου. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των υπεραγορών για την προσέλκυση πελατών έχει οδηγήσει σε προσφορές, καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη ποικιλία. Η παρουσία ελληνικών προϊόντων, που καλύπτουν από βασικά είδη διατροφής μέχρι εξειδικευμένα προϊόντα διατροφής και υγείας, προσφέρει στους Κύπριους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέγουν ανάμεσα σε φθηνές και ποιοτικές λύσεις, χωρίς να θυσιάζουν την ασφάλεια ή τη γευστική εμπειρία.

Η δυναμική αυτή δεν περιορίζεται μόνο στο παρόν, αλλά διαμορφώνει και τις μελλοντικές προοπτικές των διμερών εμπορικών σχέσεων. Όπως επισημαίνει η ετήσια έκθεση της ελληνικής πρεσβείας, το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Κύπρου κατέγραψε το 2023 νέο ιστορικό υψηλό, με συνολικό όγκο 3,9 δισ. ευρώ. Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Κύπρο αυξήθηκαν κατά 2% και οι κυπριακές εξαγωγές προς την Ελλάδα κατά 2,2%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αλληλεξάρτηση των δύο οικονομιών157. Τα κυριότερα προϊόντα που εισάγει η Κύπρος από την Ελλάδα περιλαμβάνουν τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα, ηλεκτρονικές συσκευές και είδη καθημερινής χρήσης.

Εμπιστοσύνη

Η εμπιστοσύνη των Κυπρίων καταναλωτών στα ελληνικά προϊόντα είναι υψηλή, καθώς αυτά ανταποκρίνονται στις προσδοκίες για ποιότητα, ασφάλεια και γευστική ταυτότητα. Η κοινή κουλτούρα και η γλωσσική εγγύτητα διευκολύνουν την αποδοχή νέων προϊόντων και την προσαρμογή των ελληνικών επιχειρήσεων στις ανάγκες της κυπριακής αγοράς. Παράλληλα, η σταθερή παρουσία ελληνικών αλυσίδων λιανικής και η ενεργή συμμετοχή τους στην τοπική οικονομία ενισχύουν περαιτέρω τη διασύνδεση των δύο αγορών.

Η υψηλή διείσδυση των ελληνικών προϊόντων στις κυπριακές υπεραγορές αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχημένης οικονομικής διασύνδεσης στην περιοχή. Προσφέροντας ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές, τα ελληνικά προϊόντα ενισχύουν τις επιλογές των Κυπρίων καταναλωτών και συμβάλλουν στη διατήρηση ενός υγιούς και ανταγωνιστικού λιανεμπορίου, δίνοντας στους καταναλωτές στην Κύπρο επιλογές ψωνίσματος «τόσο φθηνά, όσο πουθενά».