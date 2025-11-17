Όχι σε χρονοδιαγράμματα στο Κυπριακό λέει ο Μενελάου - Αντιπροτείνει σταθερά βήματα προς τα εμπρός (ηχητικό)

Η πρώτη κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6 ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής κοινότητας, Μενέλαος Μενελάου, ανέφερε ότι η συνάντηση αυτή θα αποτελέσει μια αρχική ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και καθορισμού του πλαισίου προεργασίας ενόψει της επόμενης διευρυμένης συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, η οποία έχει προγραμματιστεί να γίνει πριν από το τέλος του έτους.

Ο Μενελάου υπογράμμισε ότι οι πραγματικές προθέσεις της τ/κ πλευράς θα φανούν μόνο στην πράξη, καθώς η διαδικασία εισέρχεται σε νέα στάδια που οδηγούν στην επόμενη διευρυμένη συνάντηση ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Όπως ανέφερε, αυτή η συνάντηση θα αποτελέσει «στιγμή κρίσης», όπου θα μετρηθεί η πολιτική βούληση και η στάση όλων των εμπλεκομένων στο Κυπριακό»

Ο κύριος Μενελάου υπογράμμισε ότι η διαδικασία παραμένει εστιασμένη στη συμφωνημένη αλληλουχία βημάτων που τέθηκε μετά τον διορισμό της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ και τις δύο διευρυμένες συναντήσεις του Μαρτίου και του Ιουλίου. Τόνισε πως η ουσία των συνομιλιών δεν έχει ακόμη κινηθεί, λόγω της στάσης της τουρκικής πλευράς που - όπως σημείωσε - βρίσκεται εκτός του συμφωνημένου πλαισίου.

Παράλληλα, απέφυγε να υιοθετήσει οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα, χαρακτηρίζοντάς το «εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα» που στο παρελθόν δεν λειτούργησε παραγωγικά. Αντ’ αυτού, επέμεινε στην ανάγκη για σταδιακή πρόοδο και «βήματα προς τα εμπρός», εντός του συμφωνημένου πλαισίου και με διασφάλιση του κεκτημένου του Κραν Μοντανά.

Σε ερώτηση για τις τεχνικές επιτροπές, ανέφερε ότι όλες παραμένουν ενεργές, με περιθώριο πιο παραγωγικής λειτουργίας.

Ακούστε την παρέμβαση του Μενέλαου Μενελάου στο ραδιόφωνο του Πολίτη και την εκπομπή «Δεύτερη Ματιά».