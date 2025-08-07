Skate n’ Shake Fun Day με το Grimace Shake!

Με το Skate n’ Shake Fun Day, στις 2 Αυγούστου στο City Skate Park στη Γερμασόγεια, το ταξίδι του Grimace απέκτησε skateboarding χαρακτήρα, αποτελώντας μια μοναδική ευκαιρία για να έρθουν κοντά μικροί και μεγάλοι, skaters και μη, σε μια βραδιά γεμάτη skateboarding, διαγωνισμούς, δημιουργικές δραστηριότητες και φυσικά….Grimace Shake!

Η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς στην εκδήλωση παρευρέθηκαν άτομα από όλες τις ηλικίες, οικογένειες με παιδιά, επαγγελματίες skaters, αλλά και αρκετοί “τολμηροί” που άδραξαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν skateboarding για πρώτη φορά στη ζωή τους. Με οικοδεσπότες την Κάλια Ελευθερίου, τον Alex Kililis και τον Alexis Mitchel, το Skate n’ Shake ήταν μια γιορτή του skateboarding.

Οι πιο έμπειροι skaters κατέπληξαν τους παρευρισκόμενους με τα εντυπωσιακά τους κόλπα (και τις εντυπωσιακές πτώσεις τους), ενώ οι μικροί κάτω των δώδεκα ετών έδειξαν το ταλέντο τους και το πάθος τους για το skateboarding. H βραδιά έκλεισε με την απονομή των βραβείων και κάπως έτσι, το μεγάλο ταξίδι του Grimace στην Κύπρο έφτασε στο τέλος του με τον καλύτερο τρόπο.

H Marketing Director της McDonald’s Κύπρου, κα. Ελένη Κολοκασίδου δήλωσε σχετικά με την επιτυχία της εκδήλωσης: «Η θετική ανταπόκριση του κόσμου, όχι μόνο μας χαροποιεί, αλλά μας προτρέπει παράλληλα να αξιοποιήσουμε περαιτέρω αυτή την ευκαιρία που μας παρουσιάζεται, για μεγαλύτερη σύνδεση με τον κόσμο του Skateboard και το κοινό που το στηρίζει. Θέλουμε πραγματικά να ευχαριστήσουμε το Junction 7 Skateboard School για τη βοήθειά που προσέφερε στην οργάνωση του event, όλη την κοινότητα του Skateboarding, κάθε εθελοντή που συνετέλεσε στην επιτυχία της εκδήλωσης αλλά και όλους αυτούς που παρευρέθηκαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους».