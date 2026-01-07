Ινδία: Χρονιά-ορόσημο για την προστασία της άγριας ζωής

Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά - ορόσημο για την προστασία της άγριας ζωής στο Άσαμ της Ινδίας, μιας από τις 28 Ομοσπονδιακές Πολιτείες της χώρας, καθώς δεν υπήρξαν περιστατικά λαθροθηρίας του απειλούμενου ινδικού ρινόκερου.

Αυτή η επιτυχία ακολουθεί το ίδιο επίτευγμα του 2023, αποδεικνύοντας ότι τα αυστηρά μέτρα προστασίας αποδίδουν καρπούς. Ο κυβερνήτης του Άσαμ, Χιμάντα Μπίσουα Σάρμα (Himanta Biswa Sarma), δήλωσε ότι είναι μια «στιγμή υπερηφάνειας», ενώ παράλληλα μοιράστηκε σπάνιες και ελπιδοφόρες καταγραφές στο Εθνικό Πάρκο Kaziranga.

Για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, εθεάθη στο πάρκο ο ινδικός άγριος σκύλος, ένα ζώο που είχε να εμφανιστεί στην περιοχή από τις δεκαετίες του '80 - '90.

Σύμφωνα με το «Βιβλίο της Zούγκλας» του Βρετανού ποιητή και συγγραφέα Ράντγιαρντ Κίπλινγκ (Rudyard Kipling), ήταν η πιο τρομακτική απειλή για τα ζώα της Ινδίας ακόμη και από την τίγρη.

Επίσης εντοπίστηκε μια εξαιρετικά σπάνια τίγρη με ανοιχτόχρωμο, χρυσαφένιο τρίχωμα.

Το πάρκο κατέγραψε την υψηλότερη προσέλευση ξένων τουριστών στην ιστορία του, το 2024-2025 γεγονός που αντικατοπτρίζει την παγκόσμια αναγνώριση των προσπαθειών διατήρησης.

Όπως ανέφερε το GNN, σήμερα, το Άσαμ φιλοξενεί περίπου 4.000 ρινόκερους, έναν πληθυσμό που κάποτε είχε μειωθεί σε μόλις 1.800.

