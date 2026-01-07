Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις οδήγησαν σε 10 συλλήψεις

Στη σύλληψη δέκα προσώπων για διάφορα αδικήματα προχώρησε χθες βράδυ η Αστυνομία, δίνοντας συνέχεια στις στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση η Αστυνομία αναφέρει ότι προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη σύλληψη δύο προσώπων σχετικά με υπόθεση βίας στην οικογένεια.

Επίσης, η Αστυνομία συνέλαβε ένα πρόσωπο για μη παρουσίαση στο Δικαστήριο, δύο πρόσωπα για κατοχή διαρρηκτών εργαλείων και ένα πρόσωπο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν μόνο ζημιές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ανακόπηκαν για έλεγχο 397 οχήματα και ελέγχθηκαν 97 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά, ενώ διενεργήθηκαν παράλληλα 30 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Αναφέρεται ότι από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 147 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις, εκ των οποίων οι οκτώ αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός ελέγχων αλκοόλης σε οδηγούς οχημάτων ανήλθε στους 189. Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν 19 οχήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

